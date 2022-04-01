台灣手搖飲料店超過2.3萬家　桃園中壢去年開店數全台第　

圖文／今周刊

手搖飲喝一口就是人生小確幸！台灣手搖飲店隨處可見，全台手搖飲店數已超過23000家，其中，高雄、台南為全台手搖飲店數最多的縣市；桃園市中壢區則是去年開出最多手搖飲店的鄉鎮。

不過，受到國際原物料漲價等因素影響，50嵐、迷客夏、COCO都可等連鎖業者相繼調漲，飲料一杯價格甚至接近一個便當，讓手搖飲成為網友公認「漲價後不太買」的商品。

根據經濟部統計處公布，截至去年9月底，全台飲料店數達26255家。若以各縣市家數來看，高雄市占15.2%居冠、台南市14.2%次之；若以家數密度觀察，嘉義市平均每萬人口中有21.7家，居全國首位，台南市19.9家位居第二。

不過，商研院創模所副所長李世珍指出，若要更精確來看，扣除掉部分有販售飲料的咖啡館、餐廳、飯店等場所，其實全台手搖飲店數共有23022家，去年登記新開的手搖飲共3475家，為歷年來新高。

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李世珍進一步說明，各縣市鄉鎮中，高雄市手搖飲家數3656家、占比15.88%居冠，其中以鳳山區453家、占比12.39%，為最多手搖飲店的區域；台南市3333家、占比14.48%，位居各縣市第二，其中以中西區513家、占比15.39%，為手搖飲店最多的區域。

若單看去年新開的手搖飲家數，李世珍點出，全台3475家中，以桃園市中壢區開出103家、占比36.14%，為各縣市鄉鎮中最多；密度則為嘉義市東區手搖飲店最密集。

台灣手搖飲文化盛行，許多品牌也是從中南部發跡，是什麼原因吸引大家爭相投入賣飲料？李世珍分析，一般來說有兩大原因：門檻低，尤其去年疫情嚴峻，工作難找，不少人可能萌生創業或加盟的念頭，第二是台灣環境偏熱。

若是從需求層面來看，李世珍說，民眾對口味較喜新厭舊，像是以前曾流行過「黃金比例」、「黑糖珍奶」等，賣飲料需要拚創意、品牌力，像是基茶本身就很多種，如果再加上椰果、粉圓等具有口感的東西，就可以做出更多口味變化。

過往一杯珍奶25元的銅板價時代已過，現在一杯珍奶多是50元起跳，甚至有店家賣破百元，堪稱天價。

而去年12月，連鎖手搖飲「清心福全」部分品項價格，因物料短缺、包材成本上漲進行調整，平均漲幅約10%；迷客夏也於今年2月初公告，由於原物料與人事成本上漲，部分品項售價調漲5元。

50嵐則在3月初，表示近年營運、管銷成本不斷提高，北區全品項調漲5元（75元品項除外），並取消免費料多服務，引發大批網友哀嚎「失去唯一優點」，中區也已在3月21日起調整價格。

漲價消息掀起網上熱議，不少網友都表示，現在已經不太買飲料，或是只在假日才買，對於一杯飲料價格賣到多少可以接受？多數網友認為，大概60元至70元就算貴，除非飲料品項較為特別，賣到100元還能接受。

儘管手搖飲價格愈來愈高，有些比吃一份便當還要昂貴，仍有許多民眾習慣每天買一杯。

李世珍指出，價格上漲主要與原物料有關，人事、租金成本，還有「創新」也都是飲品價格較高的因素。

舉例來說，在台中喝到一杯30元的檸檬飲品，在台北可能不只30元，因為店家可能會使用更好的原物料、包材，以此來提升商品價值；有些品牌也會刻意以此塑造出區別。

李世珍認為，綜合前述提到的飲料口味變化多，以及用料及包裝較好，對於愛喝飲料的民眾來說，每次購買手搖飲可享有不同口感、具有新鮮感，因此，價格稍高一點都還是可接受。

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