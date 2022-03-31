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懶人包／300億租屋補貼「各縣市級距不同」　申請標準、金額一次看　

▲行政院30日拍板擴大租屋補貼。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院30日拍板擴大租屋補貼範圍。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

行政院31日拍板由內政部擬具的「300億元中央擴大租金補貼專案」，將低於最低生活費2.5倍的申請資格，放寬至3倍，並納入違建戶也可申請補貼，估計補貼戶數提升至50萬戶；在補貼對象和金額上，對初入社會單身青年、結婚2年內夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶給予1.2倍至1.8倍加碼。另外，也簡化申請程序、對房東祭出租稅優惠。《東森新媒體ETtoday》為您整理相關資訊。

Q：什麼是「300億元中央擴大租金補貼專案」？

內政部表示，由於近來物價及租金雙漲，又考量去年經濟成長創11年來新高，政府利用經濟成長的果實來減輕租屋家庭、弱勢家庭，以及社會青年租屋的負擔；包括，租金補貼從既有的12萬戶擴大至50萬戶，另外預算從現在的57億元，提高至300億元。

Q：何謂放寬標準？

現行政府租屋補貼申請資格有兩項限制，第一、每人每月平均所得標準低於「最低生活費的2.5倍」；第二、承租住宅僅限合法住宅。未來則改採，每人每月平均所得標準低於「最低生活費的3倍」，並放寬未保存登記建物承租戶（指違建）也可申請

舉例來說，台北市最低生活費的3倍為5萬6046元，若個人所得每月平均低於此金額，即可申請。

Q:各縣市（以「租賃住宅所在地」區分）最低生活費不同，修改「3倍」後金額為何？

台北市：現行4萬6705元改為5萬6046元。
新北市：現行3萬9500元改為4萬7400元。
桃園市：現行3萬8203元改為4萬5843元。
台中市：現行3萬8680元改為4萬6416元。
台南市：現行3萬5575元改為4萬2690元。
高雄市：現行3萬6048元改為4萬3257元。
金門縣、連江縣：現行3萬1980元改為3萬8376元。
其餘縣市：現行3萬5575元改為4萬2690元。

▲▼「300億元中央擴大補貼租金方案」報告。（圖／行政院提供）

▲內政部說明「300億元中央擴大租金補貼專案」。（圖／內政部提供）

Q：50萬戶怎麼來的？

1.現行符合個人月平均所得低於最低生活費2.5倍的16萬戶。
2.未來符合個人月平均所得低於最低生活費3倍，估計增加16萬戶。
3.經濟弱勢戶：可能因資訊落差，未掌握補貼資訊，未來政府將透過勾稽，直接掌握未申請補貼的弱勢戶，協助申請，預計增加9萬戶。
4.違建承租戶：原該類住戶不能申請租金補貼，這次全面放寬，估計增加2萬戶。
5.包租代管：該類人可選擇租金折扣或租金補貼，估計增加2萬戶。
6.擴大宣傳：讓更多青年、家庭和需要協助的家戶能申請，預計增加5萬戶。

▲▼「300億元中央擴大補貼租金方案」報告。（圖／行政院提供）

Q：租屋補貼加碼多少？

現行補貼金額2000元至8000元，未來將依申請對象，增加1.2倍至1.8倍以上

1.適用1.2倍：入社會且未滿35歲單身青年、社會弱勢（含身障、原住民、65歲以上等）。
2.適用1.3倍：結婚2年內家庭。
3.適用1.4倍：育有1名未成年子女（含胎兒）的家庭、經濟弱勢（低收及中低收入戶）。
4.適用1.6倍：育有2名未成年子女（含胎兒）的家庭。
5.適用1.8倍或以上：育有3名以上未成年子女（含胎兒）的家庭（若4名就2倍、5名則2.2倍，依此類推）。
 

以新北市為例，如果你27歲單身，租屋地在新北市，現行是領取的補貼金額為2400元，未來新規上路，將是領2800元（2400x1.2）。而若是育有未成年子女的家庭，原規定無論幾名子女，皆領4000元，未來新規上路，育有2名未成年子女則可領6400元（4000x1.6）的租屋補貼。

▲▼內政部租金補貼金額加碼對象一覽。（圖／行政院提供）

▲▼現行差額租金補貼資料。（圖／行政院提供）

Q：如何申請？

1.原已申請家戶：內政部直接轉資料到新系統內，不須特別申請。
2.新申請家戶：只要填寫申請單，並附上租約及存摺封面照片即可；至於身分資格，內政部會透過公務資料庫來協助，掌握是否符合資格。

Q：申請時間為何？

7月1日開放申請，8月31日截止。已申請家戶會在8月核定，新申請家戶核定時間則在9月，並同步於10月發放補貼金額，並連續撥款1年。而補助金將由內政部營建署直接撥款至承租戶帳戶名下。

▲▼「300億元中央擴大補貼租金方案」報告。（圖／行政院提供）

Q：房東有什麼租稅優惠？

若房客參與租金補貼，該房東即符合「公益出租人」資格，享有綜所稅每屋每月租金收入免稅額最高1.5萬元、房屋稅比照自用住宅稅率1.2％、地價稅比照自用住宅用地稅率千分之二。

內政部次長花敬群指出，以地價稅為例，若非自用住宅，稅率為千分之十，差了五倍；花敬群也說，若房子租金在1.5萬元以下的房東，就不用繳任何所得稅。

▲▼「300億元中央擴大補貼租金方案」報告。（圖／行政院提供）

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