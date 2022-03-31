有溫暖的大事！蘇貞昌憶年輕租屋度日　租金補貼加碼很有感

▲行政院長蘇貞昌解釋租金補貼方案。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院31日院會拍板內政部提報的「300億元中央擴大租金補貼專案」，由目前的12萬戶大幅提升到50萬戶；且單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶等，補貼金額加碼提高。院長蘇貞昌說，自己也曾是租屋族，所以對這項政策特別有感，希望透過政策加碼，減輕年輕人、社會弱勢、育兒家庭的負擔。

蘇貞昌說，今天特別來是因為這個政策重大，這個金額非常高，這個影響面很廣，這個是我切身感受、可以共襄盛舉、深感榮幸。首先，我要感謝國人同胞，一起努力讓經濟創新高，所以我們能守住疫情經濟創11年新高，所以有經濟成果、有力量可以來有政府會做事。

「要做什麼事？要做這件有溫暖的大事。」蘇貞昌說，這個政策是租屋族多少年來的期待，只是不敢想會這麼快、這麼大、金額這麼高，連主辦的內政部來報告時，都不敢講有這麼大、這麼高、這麼快。

蘇貞昌提到，當時內政部來報告，當年回鍋行政院長時，租屋族有6萬戶獲補助，這幾年來努力到12萬戶，現在來申請的有16萬戶，「我一次提高到50萬戶，這是從來沒有」，金額也從57億提高到300億，可及的朋友非常多，連房屋都非常高。

過去申請者以低收入戶為主，這次初入社會、新婚、生兒育女以及經濟或社會弱勢族群，且每個金額都調高，且生越多孩子補貼越多。現在連違章建築也可以，因為會住在頂加的，是弱勢中的弱勢，這次也都納入。

蘇貞昌回憶，他也曾經是租屋族，從台灣尾到台灣頭，讀書的時候，租學校宿舍；出社會的時候，租一個小房子；律師開業的時候，租一個小房子，其實就是住家跟事務所其實合在一起，白天接客戶談案情，晚上就睡在那邊。新婚的時候，新婚洞房其實也是租的，「所以我非常清楚知道租屋族的辛苦，租屋的負擔」。

「有這麼好的同仁、國人同胞一起努力，可以做這個決策，我深感榮幸。」蘇貞昌表示，這個政策廣及50萬戶，馬上可以減輕出社會年輕人的負擔，過去大家都認為一定要買房子才算有成就，未來如果在政府補貼下，大家不一定都要買房子、也可以租房子，這也是一個發展的方向。

蘇貞昌表示，這是一項有溫度、很溫暖的好消息，他請相關部會盡快準備相關資料，讓符合資格的民眾在10月1日就能領到新版的租金補貼。