烏克蘭有難！喬治亞境內俄軍有動靜　英情報：普丁在重新部署調兵

▲英國情報顯示,俄軍正在喬治亞進行重新部署。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯2008年入侵喬治亞西南部邊界後,就一直有軍隊長期駐紮在當地。英國國防部3月31日指出,由於俄羅斯在攻烏期間遭受了意想不到的損失,因此俄國軍方正在喬治亞重新部署,將1200至2000名士兵重組為3個營級戰術群(BTG),為入侵烏克蘭的部隊增援。

綜合外媒報導,營級戰術群是俄羅斯陸軍處於高度戰備狀態的一種聯合兵種機動部隊。一個營級戰術群由一個機械化步兵營組成,配備防空、砲兵、工程和後勤支援單位,通常還會有戰車連和火箭炮。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SV5bl19zq3



#StandWithUkraine pic.twitter.com/e1x4jsAZnx