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俄軍放鳥阿兵哥！丟包雪地狂追Z字車　淒涼影片曝光

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯在先前談判中承諾「減少基輔周圍軍事行動」，後續許多影片可看出部分俄軍正在加緊後撤，其中一支部隊在撤離時被疑似是烏軍空拍機捕捉到，車身漆上「Z」字的運兵車在從前線匆忙撤退中，2名俄軍大兵竟然從車上掉下來，在雪地中追車狂奔，但駕駛卻完全沒有注意到有人沒上車，就直接開走了。情景彷彿網路流行的梗圖「我還沒上車啊」，引起部分網友嘲笑。

▲▼運兵車急撤丟包2大兵。（圖／翻攝推特「@BarracudaVol1）

▲2大兵跟在運兵車後狂追，但還是沒追上。（圖／翻攝推特「@BarracudaVol1）

推特日前流傳該支影片引起網友討論，烏克蘭武裝部隊總司令辦公室（AFU StratCom）於30日也在臉書分享影片，畫面中俄軍「Z」字運兵車藏匿在樹林間，穿著雪地戰服的俄軍士兵正在匆忙上車，而全程都被應是烏克蘭軍方的無人機拍下。

運兵車跟在裝甲車後開出樹林，進入布滿白雪的道路，但疑似在轉彎時車後門沒有鎖緊，一名士兵掉下來後趕緊追在車後面跑，之後車子大幅度轉彎，另一名士兵也跟著掉下來，兩人拔腿狂追，卻只能看著撤退的車隊愈開愈遠。

影片在網路上瘋傳，支持烏克蘭的網友紛紛嘲弄，「這兩個一定是人緣太差」、「義務役士兵被徵召到前線，現在怕他們活著回去亂講話，乾脆丟包」、「不知道現在這兩個人的處境是怎麼樣」、「他們接下來要散步去哪呢？」

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