俄軍放鳥阿兵哥！丟包雪地狂追Z字車　淒涼影片曝光

This is what happened on the field. It is really unbelievable, the Russian forces had abandoned systems such as tanks, armored vehicles, military vehicles, air defense systems and howitzers in the field until this time, but this is the first time I see them abandoning soldiers. pic.twitter.com/Y9pcfkv0zi — Barracuda(@BarracudaVol1) March 29, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯在先前談判中承諾「減少基輔周圍軍事行動」，後續許多影片可看出部分俄軍正在加緊後撤，其中一支部隊在撤離時被疑似是烏軍空拍機捕捉到，車身漆上「Z」字的運兵車在從前線匆忙撤退中，2名俄軍大兵竟然從車上掉下來，在雪地中追車狂奔，但駕駛卻完全沒有注意到有人沒上車，就直接開走了。情景彷彿網路流行的梗圖「我還沒上車啊」，引起部分網友嘲笑。

▲2大兵跟在運兵車後狂追，但還是沒追上。（圖／翻攝推特「@BarracudaVol1）

推特日前流傳該支影片引起網友討論，烏克蘭武裝部隊總司令辦公室（AFU StratCom）於30日也在臉書分享影片，畫面中俄軍「Z」字運兵車藏匿在樹林間，穿著雪地戰服的俄軍士兵正在匆忙上車，而全程都被應是烏克蘭軍方的無人機拍下。

運兵車跟在裝甲車後開出樹林，進入布滿白雪的道路，但疑似在轉彎時車後門沒有鎖緊，一名士兵掉下來後趕緊追在車後面跑，之後車子大幅度轉彎，另一名士兵也跟著掉下來，兩人拔腿狂追，卻只能看著撤退的車隊愈開愈遠。

影片在網路上瘋傳，支持烏克蘭的網友紛紛嘲弄，「這兩個一定是人緣太差」、「義務役士兵被徵召到前線，現在怕他們活著回去亂講話，乾脆丟包」、「不知道現在這兩個人的處境是怎麼樣」、「他們接下來要散步去哪呢？」