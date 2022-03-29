11條傳播鏈！若「指數型上升」　前台大醫喊要用這招了

記者陳俊宏／綜合報導

28日新增34例本土確診，目前國內不明傳播鏈也增加至11條。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，疫情若指數型上升，也會如國外規劃居家療養，不可能所有確診者都到集中收治場所，「我們去年5月沒有用到這招，因為案例還沒太多，靠加強版檢疫旅館過關了」，但如果進入下一步，這肯定要準備。

林氏璧在臉書說，目前有11條傳染鏈，基隆還在增加中，還要觀察幾天才能確定疫情走向；然後定序是BA.2.3，但序列和之前見過的不同，醫療應變組副組長羅一鈞說，可能還是越南、東南亞入境而來。

林氏璧指出，新光醫院副院長洪子仁老師提出，中央應優先盤點國內收治量能，並研擬「三段四級」的病患分流方式，才能讓防疫政策鬆綁的同時，避免醫療量能遭疫情壓垮，他個人完全贊成。

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▼疫情升溫，醫院繃緊神經。（圖／記者周宸亘攝）

林氏璧表示，三段包含在家、集中檢疫所或防疫旅館、醫院；4級則是將症狀分為無症狀、輕症、中症、重症，讓無症狀病患在家休養，輕中症至集中檢疫所或防疫旅館，重症則交由醫院照護。

林氏璧提到，當然這都是在萬一指數型上升後，隨人數上升要陸續啟動的，中央應該都有規劃；他之前和羅一鈞討論過，在疫情若指數型上升時，也會如國外規劃居家療養，不可能所有確診的人都到集中收治的場所。

林氏璧說，韓國上周一日62萬人確診，共有200萬人居家療養，「我們去年5月沒有用到這招，因為案例還沒太多，靠加強版檢疫旅館過關了。但如果進入下一步，台灣也如韓國、日本和香港指數型上升，這是肯定要準備的，民眾也要做好心理準備。」

目前國內待釐清傳播鏈總計有11條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上就醫確診者。」