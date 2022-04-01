打莫德納追加劑…台中硬朗男「胸痛5天」像車輾！嚴重肋膜炎險死

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中一名52歲的劉姓男子平日身體硬朗，不料施打莫德納疫苗第3劑追加劑後，卻開始感到右側胸痛，強忍5天劇痛才就醫。烏日林新醫院胸腔內科許人文醫師診斷後，確認為嚴重肋膜炎，劉男經住院2周、接受胸腔手術後，終化險為夷順利出院。

▲劉男施打莫德納追加劑後，出現右胸疼痛症狀，確診為嚴重肋膜炎。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

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劉男從事工程建設，時常往返雲林、台中，平時身體相當硬朗、健康，不料在施打第3劑莫德納疫苗後卻險些喪命。劉男表示，打完疫苗2天後開始出現右側胸痛，起先不以為意，以為單純是疫苗的副作用，怎料疼痛卻日漸劇烈，胸痛像是被車子輾壓過的感覺，起初劉男還自行到診所拿止痛藥，但胸痛卻不見改善，強忍5天劇痛後終於受不了，前往烏日林新醫院檢查。

劉男在心臟內科檢查後一切正常，排除心肌炎與心包膜炎，但胸部X光卻在右下肺野見到一片霧茫茫的毛玻璃影像，於是轉往胸腔內科門診，醫師許人文一眼就發現異狀，立即安排胸部超音波掃描，果真在右下肺發現一片實質化的肺炎合併肋膜積水，且積水在超音波顯影下，已經產生纖維雜質物在裡面飄動，代表惡化成複雜性肋膜積水，且產生膿胸，許人文緊急使用超音波導引，將肋膜積水用空針抽出化驗，並安排劉男住院施打抗生素治療。

劉男因此住院長達兩周，期間反覆高燒，還得接受胸腔手術，一度住進加護病房，幸最終化險為夷順利康復出院。

院方指出，由於肋膜炎前期會不斷地產生大量積水，需要放置引流管，並且需要用溶解劑將這些纖維雜質溶解掉，以利肋膜積水排出，要是無法順利引流，勢必要請胸腔外科醫師進行手術，使用胸腔鏡將這些膿胸的間隔打破，把肋膜腔清理乾淨，這樣抗生素才能夠發揮療效，達到復原程度。

肋膜炎最常見的原因，主要是肺炎所引起，肋膜炎的症狀和心肌炎有些許的不同，心肌炎的疼痛較多發生在胸口中間，或者是左側胸部，很少發生在右胸；肋膜炎的疼痛跟呼吸起伏的動作有相關，隨著呼吸的動作會引發胸痛，這些症狀可以讓民眾先自我做判別。烏日林新醫院胸腔內科許人文醫師呼籲，肺炎引起的肋膜炎，當下需盡速處理治療，嚴重時會呼吸困難，甚至敗血症死亡，不可不慎，若有疑問一定要趕快到醫院做詳細檢查！