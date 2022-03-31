快訊／台中嬤打過3劑參加婚宴染疫　曾接孫「幼兒園明停托一天」

▲60多歲阿嬤參加VVG婚宴染疫曾到幼兒園接孫，市府「明停托一日」。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中恐怖婚宴群聚傳播鍊已知有10例確診個案，其中一例為台中西屯區60多歲家管，案號23528，是一名家庭主婦，3月26日參加「台中國家歌劇院5樓VVG餐廳自助式婚宴」。由於阿嬤30日下午曾到小貝果托嬰中心接送小孩，社會局也緊急宣布4月1日停托一日。

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▲案23528為台中家管，參加喜宴確診。（圖／市府提供）



衛生局表示，案23528平時多在家帶小孩，已接種三劑疫苗（兩劑AZ、一劑BNT）、為突破性感染。個案3月26日參加VVG餐廳的婚宴；3月27日曾至空也素麵食用餐及三井outlet購物；3月29日曾至西屯菜市場購物、太平三汀山爬山、Honda汽車大里廠及小貝果托嬰中心接送小孩，當日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，3月30日至西屯某診所就醫，當日經衛生局匡列為婚宴接觸者並採檢，採檢結果陽性，目前於醫院隔離治療中。

社會局表示，托嬰中心共計有29名寶寶、另外托嬰人員、園長以及廚工總計8人，全部都得進行PCR採檢。社會局表示，中心已通知所有家長，今天下班後將全面大清消。

社會局指出，確診的阿嬤昨天傍晚到托嬰中心接送幼兒，接送都在門口，沒有入園，全程配戴口罩及手部消毒，阿嬤今天確診後，家中幼兒未送托，已經安排PCR，至4月8日前居家隔離。另外，有1名托育人員與確診個案有接觸，衛生局已通知進行PCR，並要求該托育人員先暫停工作。

依據中央「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」，目前托嬰中心沒有確診病例，還不需要停止服務，但為加強防疫，社會局已經請托嬰中心通知家長，明天起停止收托。