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為農地工廠爭生存？林岱樺今提釋憲　34藍綠委連署支持

▲▼林岱樺前往司法院，就《工廠輔導法》違憲一節，提起憲法訴訟。（圖／林岱樺國會辦公室提供）

▲林岱樺等人就《工廠輔導法》違憲一節，提起憲法訴訟。（圖／林岱樺國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

農地違章工廠納管申請登記期限已在3月19日截止，不過，民進黨立委林岱樺質疑經濟部公告的法規命令有違憲之虞，因農委會劃設「農聚區」，恐讓部分低污染未登記工廠無法被納管，1日上午在司法院前舉行記者會，宣布正式提起憲法訴訟。該案連署名單橫跨藍綠立委34人，包括民進黨立委蘇治芬、陳亭妃、陳明文、邱志偉、國民黨立委陳玉珍、洪孟楷等人均加入連署。

依據《工廠管理輔導法》規定，2016年5月20日前的低污染未登記工廠，在今年3月19日前可以申請納管，之後依照程序在通過審查後，有機會申辦特定工廠登記「合法化」。然而，經濟部初估全台各地仍有2000多家工廠未申請，將會彙整資料，並交由地方政府優先調查這些未登記工廠，未來恐祭出停工、斷水斷電或拆除。

在立法院2019年審查《工廠管理輔導法》期間就強烈反對修法的林岱樺質疑，行政院經濟部、農委會違反權力分立原則，侵犯立法院立法權核心領域，聯合跨黨派34名立法委員聯合提出憲法訴訟，今天上午前往前往司法院提起憲法訴訟。

林岱樺指出，《工廠管理輔導法》立法原意採取「擴大納管、予以輔導」原則，但經濟部2021年2月5日提出「基於環境保護或安全考量不宜設立工廠者」行政命令，大量排除《工廠管理輔導法》納管對象，包括經縣市政府或農委會審認從事農業相關行業，位於都市計畫區、非都市土地之鄉村區、工業區或1公頃以上由建築用地為主所形成的聚落範圍，以及由建築用地為主所形成的聚落或農產業群聚地區等邊緣土地3類型都被納入，變成「原則上不納管，並由農委會可任意劃定農產業群聚」的模式，推翻該法立法本意。

林岱樺質疑，農委會透過這項經濟部公告，可任意決定何種《工廠管理輔導法》的對象是否為農產業群聚，一旦被認定為非農產業群聚，則完全無法進行納管、輔導，形同經濟部、農委會透過一紙公告即可直接侵害立法權核心，嚴重違反憲法上權利分立原則。

林岱樺也強調，連署提出憲法訴訟的34名立法委員立場並非反對環保，僅就經濟部、農委會執意違反《工廠管理輔導法》第28條之5的立法意旨，堅持以一紙公告形式強行侵害立法權核心一節，提出憲法訴訟，期望憲法法庭能就系爭憲法爭議做成解釋。

此次參與連署的34名跨黨派立委包括：民進黨立委林岱樺、王美惠、蘇治芬、湯蕙禎、吳玉琴、邱泰源、陳亭妃、陳秀寶、羅美玲、邱志偉、蔡易餘、陳素月、黃世杰、楊曜、陳明文、吳琪銘、陳歐珀、林俊憲、黃秀芳、劉建國，無黨籍立委蘇震清、黃國書，國民黨立委洪孟楷、謝衣鳳、廖婉汝、溫玉霞、呂玉玲、葉毓蘭、陳超明、林德福、鄭天財、孔文吉、楊瓊瓔、陳玉珍。

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