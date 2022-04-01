大潭電廠爆移工群聚　王美花：不影響供電調度「防疫最優先」

▲經濟部長王美花接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

桃園大潭電廠工程爆發移工群聚確診，外界關注是否可能影響供電。對此，經濟部長王美花1日上午赴立法院備詢前受訪強調，防疫最優先，把疫情控制下來才能完整復工，不過，確診案例並不影響今年用電供給，在夜間、用電尖峰時間的調度沒問題。

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率部會首長備詢。

王美花會前受訪時表示，經過疫調檢測，大潭電廠北部工區也有同仁確診，目前施工處的同仁都按照規定隔離，而大潭電廠工區確實有移工確診情形，昨天台電按照中央流行疫情指揮中心及地方政府規定去做居家隔離。

王美花強調，防疫最優先，把疫情控制下來才能進行相關工程進度，也才能知道何時能完整復工，如何追趕相關工程進度等，經濟部將進行盤點。

至於是否影響電力供給，王美花說明，因為今年夏天供電在去年就都盤整好，另得利於今年水情，在夜間、用電尖峰時間調度上是沒有問題的。

媒體追問，現在傳出有可能缺少2.8%備轉容量的說法？王美花說明，在大潭工區的部分，影響的是大潭電廠8號機，8號機如果好，7號機的發電量會下去，但在8號機沒有好之前，7號機還是可以持續發電，相關說法應該是指新桃電廠發生火災的問題，目前台電與民營電廠密切配合，把線路做好就能趕快恢復兩個機組。