伴郎婚禮上真情告白「為何不給我機會」！新娘1年後閃離改嫁他

國外一名女子在婚禮上被好友兼伴郎告白,儘管如此,婚禮仍順利地結束,只是婚姻就沒有那麼順利,維持不到一年就破局。之後她在伴郎的陪伴下走出憂鬱症,最終與他步入禮堂,目前育有4名子女。她直言,從沒想過自己可以擁有這麼美好的生活。

根據《紐約時報》報導,32歲的德希蕾(Desiree White)與現任丈夫布萊恩特(Bryant)是高中同學,但其實高中時,德希蕾是與布萊恩特的好兄弟交往,3人都是好朋友。德希蕾表示,其實在成長的過程中,自己完全對布萊恩特沒有愛意,直到對方在婚禮上的一番話,才讓她開始有了其他的想法。

德希蕾透露,與前夫結婚的那天,布萊恩特擔任伴郎,期間布萊恩特悄悄地走進新娘房,看著她說「妳今天很美」,並且流露出以前從未有過的眼神,之後喝醉酒還公開表達對她的愛意。布萊恩特說,「妳為什麼不給我機會,我會一直照顧妳的,沒什麼,我愛妳,我也愛我的兄弟。」

未料結婚不到一年,德希蕾的婚姻破裂,夫妻倆因生活習慣不同天天爭吵,最終決定離婚;德希蕾甚至罹患憂鬱症,常常覺得很孤獨、憂鬱。布萊恩特在這時出現,默默地在身邊守護她,給予許多情感上的支持,陪著她走出憂鬱症。

在一次逛街時,他們接吻了,朋友升格成戀人,並在一年內懷了第一個孩子,登記結婚。布萊恩特感性地說,「我跟妳結婚不是因為孩子,是因為我愛妳,讓我們好好開始經營家庭吧。」目前他們育有4個孩子,一家6口幸福美滿。

