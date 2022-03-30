伴郎婚禮上真情告白「為何不給我機會」！新娘1年後閃離改嫁他

▲伴郎向新娘告白。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

國外一名女子在婚禮上被好友兼伴郎告白，儘管如此，婚禮仍順利地結束，只是婚姻就沒有那麼順利，維持不到一年就破局。之後她在伴郎的陪伴下走出憂鬱症，最終與他步入禮堂，目前育有4名子女。她直言，從沒想過自己可以擁有這麼美好的生活。

根據《紐約時報》報導，32歲的德希蕾（Desiree White）與現任丈夫布萊恩特（Bryant）是高中同學，但其實高中時，德希蕾是與布萊恩特的好兄弟交往，3人都是好朋友。德希蕾表示，其實在成長的過程中，自己完全對布萊恩特沒有愛意，直到對方在婚禮上的一番話，才讓她開始有了其他的想法。

德希蕾透露，與前夫結婚的那天，布萊恩特擔任伴郎，期間布萊恩特悄悄地走進新娘房，看著她說「妳今天很美」，並且流露出以前從未有過的眼神，之後喝醉酒還公開表達對她的愛意。布萊恩特說，「妳為什麼不給我機會，我會一直照顧妳的，沒什麼，我愛妳，我也愛我的兄弟。」

未料結婚不到一年，德希蕾的婚姻破裂，夫妻倆因生活習慣不同天天爭吵，最終決定離婚；德希蕾甚至罹患憂鬱症，常常覺得很孤獨、憂鬱。布萊恩特在這時出現，默默地在身邊守護她，給予許多情感上的支持，陪著她走出憂鬱症。

在一次逛街時，他們接吻了，朋友升格成戀人，並在一年內懷了第一個孩子，登記結婚。布萊恩特感性地說，「我跟妳結婚不是因為孩子，是因為我愛妳，讓我們好好開始經營家庭吧。」目前他們育有4個孩子，一家6口幸福美滿。

Best man steals bride from groom after confessing love in his wedding speech https://t.co/qA0G4zYyJu pic.twitter.com/LxmnEJOFrJ — New York Post (@nypost) March 29, 2022

延伸閱讀

▸ 羅時豐么兒開百萬特斯拉「衝撞9機車」 他一句話這樣回

▸ 百年3房豪宅售價0元還給85萬搬家費 唯一條件「必須整棟搬走」

▸ 反正橫豎都會死？車諾比員工爆料 俄軍無裝備穿過最危險核汙染區