會有國際領袖被暗殺！「神鬼先知」預言：2023年將爆第3次世界大戰

▲有超自然研究者認為，《百詩集》早已預言俄烏戰爭的發生。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

2022年爆發的俄烏戰爭，其實早已被450年前的預言家窺見了嗎？被認為成功預言希特勒崛起、原子彈出現和911事件的16世紀法國傳奇預言家諾斯特拉達姆斯（Nostradamus），素有「神鬼先知」之稱，在其著作《百詩集》（Les Prophéties，舊譯《諸世紀》）中曾預言2022年將有8大災難發生，其中一個便是牽動世界局勢的戰爭爆發，最近更有研究者認為，俄烏戰爭將成為第三次世界大戰的導火線！

據《每日星報》報導，《百詩集》提到人類在2022年將面臨大量小行星撞擊地球、全球出現經濟災難、罕見洪害與乾旱、資源衝突、AI發展失控、全球性人口遷徙、致命病毒出現，和戰爭爆發導致國際領袖遭親信暗殺和篡位的8大災難。

有研究者認為，新冠病毒、俄烏戰爭和其千萬人口的難民已應驗了諾式的預言，且普丁很可能會因為這場戰爭遭到親信暗殺身亡。更危險的是，《百詩集》也暗示俄烏戰爭將觸發2023年的第三次世界大戰，且當前的人類文明也會在「末日火焰」中被消滅。此外，書中也提到「火星出現失敗的光」，研究者認為這可能在預言全球首富馬斯克登陸火星的嘗試以失敗告終。

不過，有批評者指出，諾斯特拉達姆斯為躲避異端審判而寫的《百詩集》，內容既晦澀難懂又曖昧不明，甚至可能不是預言書，而是藏有暗語的煉金書，且一些被認為是諾斯特拉達姆斯成功預言的詩句，多為後世穿鑿附會甚至憑空捏造出不存在的詩作。

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