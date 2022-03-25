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她買菜回家遇「無剎車」撞殺！BMW醉男狠奪命　超冷血回應曝

▲▼台中一名婦人清晨買菜返家途中，被無照且酒駕男子撞死，男子被逮後一臉醉意的說沒看到人。（圖／民眾提供）

▲▼台中一名婦人清晨買菜返家途中，被無照且酒駕男子撞死，男子被逮後一臉醉意的說沒看到人。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區大智路、喬城路口25日上午6時許發生一起死亡車禍，66歲騎乘機車的梁姓婦人，從市場買菜回家途中被後方高速行駛的25歲劉姓男子所開的黑色BMW追撞，梁婦被撞飛後又撞上分隔島，送醫後7點宣告不治，劉男則是一臉醉意辯稱「我沒看到人」，婦人老公製作筆錄時神情哀戚，警方怒斥劉男行徑可惡，訊問後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

▲▼台中一名婦人清晨買菜返家途中，被無照且酒駕男子撞死，男子被逮後一臉醉意的說沒看到人。（圖／民眾提供）

梁婦清晨買完菜，要返家煮給先生吃，就在大樓前的路口，被後方B毫無剎車、硬生生的追撞，婦人和機車被撞飛數公尺，又撞上分隔島，機車嚴重變形、車體殘骸散落滿地，婦人頭破血流、倒臥血泊之中，送醫搶救仍宣告不治。

▲▼台中一名婦人清晨買菜返家途中，被無照且酒駕男子撞死，男子被逮後一臉醉意的說沒看到人。（圖／民眾提供）

劉男撞人後，不但沒有下車查看，協助送醫，也沒有繼續直行往回家方向，而是折返往反方向行駛，似乎擔心撞人一事曝光，車子開到東區東光園路小巷弄後，發現是死巷，企圖倒車出來，又撞毀路邊2部自小客車。

▲▼台中一名婦人清晨買菜返家途中，被無照且酒駕男子撞死，男子被逮後一臉醉意的說沒看到人。（圖／民眾提供）

劉男被轄區警三分局帶回偵辦時，不久，霧峰警分局根據劉男車牌一路追查，在警三分局找到人，三分局製作完筆錄，依公共危險罪送辦後，霧峰警方再帶回續辦，劉男酒測值高達0.95，而且還是無照駕駛。

警方表示，劉男從事虛擬貨幣買賣，跟友人通宵喝酒，回大里路上撞到婦人，竟然辯稱沒有看到車前有人，若是真的沒看到婦人，為何又折返往市區方向開，而不是直行往回家的路，供詞顯然是卸責；至於婦人的先生製作筆錄時，一臉哀戚，對妻子的死沒有意見，一切交由司法處理。

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