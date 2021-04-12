快訊／小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖展開8天7夜的徒步遶境進香活動，今天（12日）上午9時33分停駕台中市大甲區順天國小。小朋友依序排隊鑽轎底，並大喊「媽祖我愛祢！」

▲▼小朋友在校門口大喊，「媽祖娘娘我愛祢」。白沙屯媽鑾轎突然回頭來到校門口。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

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▼白沙屯媽祖停駕順天國小。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

順天國小小朋友在校門口大喊，「媽祖娘娘我愛祢」。此時，白沙屯媽鑾轎突然回頭來到校門口，讓現場師生歡欣鼓舞。一名參與遶境的「香燈腳」對《ETtoday新聞雲》表示，白沙媽突然大轉彎進入國小。

白沙屯媽祖在校園內停留約15分鐘，之後繼續前行。廟方也在臉書表示，最喜歡孩子的媽祖婆來學校囉，祝福順天國小的學生都平安健康。

白沙屯媽祖在11日深夜11時15分登轎，全場高喊「進喔」，並於40分起駕出發，預計16日到雲林北港，當天深夜刈火儀式後北返回鑾，19日回宮。今年報名的隨香客達7萬8401人，再創新高。

▼小朋友排隊鑽轎底。（圖／翻攝白沙屯拱天宮直播影片）



▲▼小朋友排隊鑽轎底。（圖／翻攝白沙屯拱天宮直播影片）



▼小朋友排隊鑽轎底。（圖／翻攝白沙屯拱天宮直播影片）

