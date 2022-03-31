快訊／台中32天+0破功！Buffet喜宴群聚狂燒　盧秀燕下午急說明

▲台中傳確診！恐怖喜宴群聚擴大，盧秀燕下午3點召開記者會說明（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中喜宴群聚風暴擴大，除昨天公布、案23277海軍士官等3人染疫外，今天一夜間又暴增多起個案，包括高雄、新竹都傳出確診個案，連離島金門也破功。現傳出台中也有確診個案，盧秀燕將在下午3點鐘召開疫情記者會說明，據了解確診人數恐不只一人，台中自2/27起連續32天零確診，但因為這場喜宴群聚而破功。

這場婚宴破百人參加，且婚宴餐點採取自助餐Buffet模式，僅部分餐點位上。疾管署傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設應院感染管制中心副院長黃高彬聽聞也憂心，此模式賓客往來更頻繁，染疫風險暴增，感染恐已擴及第2、3層。

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在3月26日舉辦的這場喜宴，走美式喜宴風格，不同以往傳統喜宴由服務人員一道一道上菜，而是採自助餐模式，賓客可以自行取用喜歡的餐點，但取餐時要戴口罩，僅有部分菜餚為位上。

黃高彬表示，婚宴時大家情緒高昂，賓客們許久未見吃飯聊天，一定會口沫橫飛，加上採自助餐模式，人走來走去，彼此互動比一般喜宴更加熱絡頻繁，「確診人數會比想像中多，25日喜宴結束到昨天陸續出現確診者，染疫人數恐已達第二、三層」！