　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台中32天+0破功！Buffet喜宴群聚狂燒　盧秀燕下午急說明

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中傳確診！恐怖喜宴群聚擴大，盧秀燕下午3點召開記者會說明（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中喜宴群聚風暴擴大，除昨天公布、案23277海軍士官等3人染疫外，今天一夜間又暴增多起個案，包括高雄、新竹都傳出確診個案，連離島金門也破功。現傳出台中也有確診個案，盧秀燕將在下午3點鐘召開疫情記者會說明，據了解確診人數恐不只一人，台中自2/27起連續32天零確診，但因為這場喜宴群聚而破功。

這場婚宴破百人參加，且婚宴餐點採取自助餐Buffet模式，僅部分餐點位上。疾管署傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設應院感染管制中心副院長黃高彬聽聞也憂心，此模式賓客往來更頻繁，染疫風險暴增，感染恐已擴及第2、3層。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在3月26日舉辦的這場喜宴，走美式喜宴風格，不同以往傳統喜宴由服務人員一道一道上菜，而是採自助餐模式，賓客可以自行取用喜歡的餐點，但取餐時要戴口罩，僅有部分菜餚為位上。

黃高彬表示，婚宴時大家情緒高昂，賓客們許久未見吃飯聊天，一定會口沫橫飛，加上採自助餐模式，人走來走去，彼此互動比一般喜宴更加熱絡頻繁，「確診人數會比想像中多，25日喜宴結束到昨天陸續出現確診者，染疫人數恐已達第二、三層」！

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！
快訊／宜蘭新生國小女童確診　舞蹈老師傳播鏈再擴大
快訊／台中公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地
快訊／桃園新增至少10例！　鄭文燦下午說明
衛福部點名「7縣市」重點風險！　社區傳播可能性增加
快訊／松山區「渣打銀行後方」起火！　緊急疏散民眾
館長被踼出成吉思汗三重館！　「忽必烈」秀千萬現金
獨／陳喬恩結婚了！　嫁給2年小9歲男友
快訊／交通部拍板！　太魯閣49死「台鐵要賠1.5億」
快訊／疫情再擴大！　台東今增5確診
快訊／台中林酒店無預警休館！　80間訂房全退
玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手
快訊／台中＋0破功！　盧秀燕下午緊急說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防疫情擴散！台北商大清明連假後採「預防性遠距教學」

不斷更新／全台24校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

快訊／舞蹈老師傳播鏈擴大！宜蘭新生國小1女童確診　急匡500人

快訊／桃園市新增至少10例　鄭文燦下午召開疫情記者會說明

「跳出麥當勞17份巨單」2外送員到場秒棄單　結局神展開！同行笑爆

年薪1.5倍「但常態加班2小時」　他憂新公司太操！網掀2派論戰

太魯閣出軌將滿週年！交通部拍板「台鐵要賠1.5億懲罰性賠償金」

快訊／台東+5！初鹿牧場女員工再傳4家人　1人曾到過台中喜宴

快訊／台中林酒店休館！今80間訂房全退　Buffet吃一半被勸離

快訊／台中32天+0破功！Buffet喜宴群聚狂燒　盧秀燕下午急說明

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

防疫情擴散！台北商大清明連假後採「預防性遠距教學」

不斷更新／全台24校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

快訊／舞蹈老師傳播鏈擴大！宜蘭新生國小1女童確診　急匡500人

快訊／桃園市新增至少10例　鄭文燦下午召開疫情記者會說明

「跳出麥當勞17份巨單」2外送員到場秒棄單　結局神展開！同行笑爆

年薪1.5倍「但常態加班2小時」　他憂新公司太操！網掀2派論戰

太魯閣出軌將滿週年！交通部拍板「台鐵要賠1.5億懲罰性賠償金」

快訊／台東+5！初鹿牧場女員工再傳4家人　1人曾到過台中喜宴

快訊／台中林酒店休館！今80間訂房全退　Buffet吃一半被勸離

快訊／台中32天+0破功！Buffet喜宴群聚狂燒　盧秀燕下午急說明

10月大女嬰突眼睛上吊大抽搐　診斷竟是「泡熱水澡」惹禍

驚險影片曝！休旅車國道直衝防撞車　巨響後車頭全毀秒變3輪車

防疫情擴散！台北商大清明連假後採「預防性遠距教學」

錯估烏克蘭危機「以為俄國不會入侵」　法情報局長被開除

天竺鼠張眼睡覺摔倒...同伴嚇奔逃　魔性翻滾笑翻網：重播好幾次

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

罕病樂團「希有女孩」登台開唱　發起人患「多發性硬化症」拒絕再隱藏

不斷更新／全台24校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

快訊／舞蹈老師傳播鏈擴大！宜蘭新生國小1女童確診　急匡500人

200位美議員籲印太經濟架構納台灣　外交部感謝支持不受中國霸凌

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

生活熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

不斷更新／全台22校停課！9縣市爆師生確診

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

即／高雄2國小童確診　急匡學校、補習班百人採檢

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

明天愚人節「這5星座開不起玩笑」！

義大利麵店曬對話3點回擊　Joeman回應了

護理師喜宴脫罩拍照染疫　感染源疑為高雄濟陽艦官兵

快訊／竹縣軍營士兵染疫　衛生局證實了

富二代老闆公司當皇帝！他揭慘況怒離職

更多熱門

相關新聞

預售屋轉售量增15%　資深投客：買7間賣5間搶下車

預售屋轉售量增15%　資深投客：買7間賣5間搶下車

隨內政部打炒房祭出修法、財政部重新定義房地合一稅成本認列，預售推案量體大的台中，也出現一波預售轉售賣壓。根據房仲業者統計，截至今年3月底，台中預售屋轉售量達4008戶，與去年12月的3475戶相比，增加約15%。

金門確診男「航班曝光」　23人採檢結果出爐

金門確診男「航班曝光」　23人採檢結果出爐

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

鎮瀾宮專案報告遭否決　綠營怒轟

鎮瀾宮專案報告遭否決　綠營怒轟

中友百貨看好彰化董娘設點　台中老牌百貨掀南向潮

中友百貨看好彰化董娘設點　台中老牌百貨掀南向潮

關鍵字：

喜宴群聚台中

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

不斷更新／全台22校停課！9縣市爆師生確診

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮！

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面