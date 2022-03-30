獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

夢幻逸品毀了！一位23歳的陳姓車主昨天特地從台北南下高雄入手Triumph（凱旋）的「Speed Triple RS」重機，沒想到今早直行七賢路時，突然一位88歲阿婆騎機車鬼切逆向穿越車道，他煞車不及就撞上，讓他相當崩潰高喊：我才買不到24小時耶！

▲台北男衝高雄入手「夢幻重機」，買不到24小時慘撞鬼切阿婆崩潰。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼這台Triumph（凱旋）的「Speed Triple RS」重機，全新價格將近百萬。（圖／記者吳世龍攝）

這名23歲的陳姓車主是台北人，昨天特地南下高雄入手他的夢幻逸品重機Triumph（凱旋）的「Speed Triple RS」。今早才剛騎著新入手的重機從飯店離開，沿著七賢路直行時，不料有一位88歲的陳姓阿婆騎機車逆向從對向車道直接鬼切穿越，他煞車不及撞上。

這起車禍導致陳男輕傷，而逆向騎車的陳姓阿婆則是身體多處挫傷。陳男現場崩潰表示，這台車他才不到買24小時就出車禍。

▲▼陳男入手百萬重機還不到一天，在路上就遇到鬼切阿婆撞車，讓他相當崩潰。（圖／記者吳世龍攝）

據車行表示，該台重機全新價格接近百萬，昨天才以二手價60幾萬元賣出給陳男，由於車子是進口車，各種零件要維修都要進口。初步查看，該台車後照鏡破掉，維修就要8000元，而液晶儀表板更是要7萬多元，整體維修費上看10-20萬元。