「雨擴全台」探14℃時間出爐　連假出遊把握這2天

▲周六、周日水氣再增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（29日）表示，周六、周日預期西半部將有顯著雨勢，有可能範圍會再擴大，連中南部都有機會；下周一、下周二有望轉乾轉晴，是較適合出遊的好時機。

彭啟明在臉書說，今天到周三是一個短暫空檔，敬請把握，中午溫度也將會回升到26-30度，多數地方在轉乾轉晴當中，非常舒適，要洗衣、曬衣要盡快把握這好時機。

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彭啟明指出，周三下半天到晚上另波鋒面接近，這波對中部以北較有影響，和過去幾天水氣相比減弱一些，以北部降雨為主，中南部有短暫陣雨，移動速度很快，幾個小時就會通過。

▼彭啟明說，把握今天到周三的短暫空檔。（圖／氣象局）

▼今降雨集中在凌晨，白天起轉乾。（圖／氣象局）

彭啟明分析，鋒面後面依舊有東北風南下接近，預計周四、周五受到東北風影響再轉涼，也偶有陣雨，預計持續到周日，低溫下看14-15度，有點像是過去兩天的低溫程度，北部較為陰沉偶雨，尤其迎風面的降雨，中南部較為穩定，溫度也會略降2、3度。

彭啟明提醒，周六、周日除了東北風外，預期有波華南雲雨帶的水氣移入，將顯著轉涼有雨，這波影響的程度仍在變化當中，目前預測是西半部將有顯著雨勢，很類似過去兩天的降雨，有可能範圍會再擴大連中南部都有機會，這波降雨的大小或影響程度仍有調整空間，過兩天會更明確一些。

彭啟明表示，而這波水氣過後，周日深夜到下周一、下周二有望轉乾轉晴，轉為偏東北風的環境，東北部及東半部較為陰沉偶有陣雨，西半部較為晴朗，這是清明連假天氣最好的時機點，溫度也將緩升，是較適合出遊的好時機。

彭啟明提到，預期連續兩周的不穩定天氣，有機會在清明連假過後會再轉換，將會略偏乾也會回溫一些；3月從中上旬的偏暖偏乾，到上周到目前的偏濕偏涼，反差很大，從各種中短期的氣候預測來看，未來2、3個月略偏暖、降雨稍偏少的趨勢較高。