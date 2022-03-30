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義美食品慶88歲生日　高志明：生醫大樓10月落成啟用

▲義美食品慶88歲生日

▲義美食品慶88歲生日。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

食品大廠「義美食品」30日於桃園市蘆竹區義美觀光工廠門市，慶祝88歲生日，邀請當天出生及當年出生的20多名88歲長者一起歡慶，場面溫馨。義美總經理高志明說，義美創立於1934年3月30日，雖是業界老品牌，但持續追求創新，該公司於龍潭區興建的「生機生醫大樓」，預計在今年10月落成啟用，將是亞洲最大的冷凍乾燥真空食品工廠。▲義美食品慶88歲生日

▲義美食品位於桃園龍潭的生機生醫中心(模擬圖)。（圖／義美提供）

義美食品公司總經理高志明表示，義美品牌溯源最早可追溯至1871年的染布行，當時就取名「義美」，後來因緣際會結束染布行生意，並在1934年3月30日正式成立「義美商店」，製作糕餅，至今正好滿88年。為了紀念88週年，義美今（2022）年1月1日宣布，將全力配合政府2030年排碳減半政策與2050年淨零碳排國家目標。▲義美食品慶88歲生日

▲大溪區市議員李柏坊(左一)和姊姊李玉玲(右一)，陪同88歲母親和總經理高志明(右二)一起慶義美生日。（圖／記者楊淑媛攝）

義美同時也全廠區更換太陽能面板，並自行設計開發製造大型儲電系統，利用夜間離峰電力儲冰、製冰，作為白天空調使用，將減少停電或電量不足的情形；而位於龍潭的「生機．生醫中心」新大樓也即將於今年10月底啟用。義美希望繼續貢獻社會，不造成社會的任何傷害，持續向前邁進。▲義美食品慶88歲生日

應邀出席義美慶88歲生日的桃園市長鄭文燦表示，義美食品從日治時期台北太平町的糕餅店，從威權統治到現在的民主自由社會，以重品質、重衛生的精神，發展成為台灣最具代表性的食品龍頭，也分別在桃園的龍潭及南崁設置工廠，並在蘆竹打造義美觀光工廠，未來也規劃在龍潭打造「生機．生醫中心」，積極朝生技領域發展，事業蒸蒸日上。

▲義美食品慶88歲生日

鄭市長提到，義美食品公司十分重視環境永續，特別成立環保基金會，協助國內外瀕危動物保育工作，包含西伯利亞虎、黑猩猩、綠蠵龜等，對環境永續的貢獻，也成為食品產業的領航者。鄭市長也強調，環境安全做得好，才會有農業安全，農業安全做得好，才會有食品安全，這是環環相扣的議題。鄭市長並於慶生活動加碼送慶生禮券2000元給88歲的長者壽星。

義美食品公司舉辦歡慶88週年系列活動，邀請1934年3月30日當天出生的長者，報名成功後可至全台門市領取生日禮盒、壽桃及2,000元生日禮金；1934年當年出生的長者則可獲得肉鬆禮盒及義美生機甜心草莓，於網路受理報名共有5079名88歲長者報名；此外，3月30日出生的民眾，不限年份則可以55折優惠購買指定商品。

大溪區市議員李柏坊的母親今年也是88歲和義美廠慶同年，李柏坊議員的大姊李玉玲則是義美協理退休，今天兩人並陪同母親參加義美慶生活動，歡喜一家都是「義美人」。包括市議員郭麗華、市府經發局副局長熊勇智、蘆竹區長蔡世志、義美食品協理林聰琛、簡興記營造公司董事長簡征潭等均一同出席活動。

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