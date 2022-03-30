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蔡培慧參選南投縣長迎戰神力女超人　承諾打造到烏日高鐵捷運

▲民進黨中執會通過蔡培慧參選南投縣長。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會通過蔡培慧參選南投縣長。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨30日中執會通過2022年南投縣長由行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧披掛上陣，很可能對上國民黨籍立委、神力女超人許淑華。蔡培慧致詞時承諾，她會建設最快速的網路服務數位經濟，讓南投青年在家鄉工作，依然能夠向全台灣與國外企業接單；會設計最先進的交通方案，讓假日百萬運輸人口的南投，可以擁有完善路網，並打造南投到烏日高鐵的捷運。

蔡培慧說，她跟許多南投的子弟一樣，一路半工半讀，取得台大博士，曾經在世新大學擔任副教授，作為南投山城的女兒，從小到大，她的想法一直都很單純，遇到高山，就讓我們翻越它；遇到深水，就讓我們搭橋渡過它，不管什麼樣的困難，我們都可以腳踏實地解決。

蔡培慧表示，南投的未來，她也想抱持這樣的精神，她可以為南投，搭起現在與未來之間的橋樑，可以為南投，攀越過最困難的大山，「最需要的，是你跟我站在一起，讓我們團結一心，讓南投升級，讓南投轉運」。

蔡培慧指出，許多人都說，南投縣在遇到很多問題，包括：青壯年人口外流、產業遭遇困境、教育資源不足、交通不夠便利、醫療資源不足等等；不過她強調，自己早已經開始解決這些問題。

有關解決農業結構問題，蔡培慧說，她致力完善農民保險法規，讓農民可以領取農退儲金、讓農產品加工，創造更高價值；為了實踐教育機會平等，製訂《偏遠地區學校教育發展條例》、修訂《教師法》，改善結構問題之外，致力城鄉落差的現實瓶頸。

蔡培慧表示，近期與大學校長拜訪業界，深入討論與業界共同徵才，為青年就業找到出路，她曾經多次引進工研院合作，做創新與創業之間的橋樑，更努力在中興新村打造青創基地，讓青年人的研發精神，可以有最堅強的後盾。

蔡培慧說，她曾經多次與在地的優秀頭家懇談，協助企業解決問題，強化實業生產，打造工商環境，為企業升級做好準備，「我會引進最尖端的科技，讓南投的好山好水，傳播到全世界眼前，吸引全球觀光客」。

蔡培慧也承諾，她會建設最快速的網路服務數位經濟，讓南投青年在家鄉工作，依然能夠向全台灣與國外企業接單；會設計最先進的交通方案，讓假日百萬運輸人口的南投，可以擁有完善路網，並打造南投到烏日高鐵的捷運。

「南投，是一顆最閃亮的明珠，卻因為少了一座橋樑，缺了整合能力的縣長，在過去17年裡被忽略甚至蒙塵。」蔡培慧表示，她聽見許多鄉親的憂慮與期盼，也聽見很多外地、外國搬來的「新南投人」告訴她，他們是如何愛上這塊土地，願意一起來到此地打拼。

蔡培慧表示，她聽了非常感動，鄉親對她說的每句話都記在心中，化為她今天最深切的願望，美好南投，就是你我，面對困境具體行動迎向新局。

蔡培慧說，她昨天已經向行政院長蘇貞昌表達感謝，誠摯感謝對她及南投的支持，也正式請辭行政院中部聯合服務中心執行長一職，從今天起，全心全意為南投打拼，有信心南投要贏突破困境開創新局。

▲民進黨中執會通過江聰淵參選宜蘭、蔡培慧參選南投。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會通過江聰淵參選宜蘭、蔡培慧參選南投。（圖／記者林敬旻攝）

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