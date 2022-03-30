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社會 社會焦點 保障人權

爸爸最後出現在這...和碩蔡進國登山罹難　兒等見最後一面

記者陳以昇、陳雕文、林冠吟／新北報導

和碩前副總裁蔡進國26日登三峽滿月圓步道，至今失聯已第4天，新北市消防局出動165人次搜救，而稍早仍傳出不幸消息，搜救人員於30日中午11時30分尋獲蔡進國，蔡被發現時已失去生命跡象，明顯死亡。目前搜救人員正將人運送下山，蔡的兒子接獲消息後，下午在父親被發現最後身影的石階旁，等待見父親最後一面。

▲▼蔡進國兒子站在父親最後身影出現的石階前等見父親最後一面。（圖／記者陳以昇攝）

▲蔡進國兒子站在父親最後身影出現的石階附近，等見父親最後一面。（圖／記者陳以昇攝）

和碩前副總裁蔡進國26日登滿月圓步道失蹤，女兒懸賞100萬元希望民間搜救隊能一起協力尋人。新北市搜救人員29日晚間調閱無極山莊監視器畫面，掌握最新影像，發現蔡進國從天德巷無極山莊旁步道右轉，走上石階步道，朝雙溪山方向前進。線索一出，新北市消防局立即調派2名搜救人員，與1名家屬、包含跑山獸在內的4名民間搜救人員前往尋找，但卻一無所獲。

▲▼蔡進國兒子站在父親最後身影出現的石階前等見父親最後一面。（圖／記者陳以昇攝）

▲蔡進國兒子站在父親最後身影出現的石階前等見父親最後一面。（圖／記者陳以昇攝）

跑山獸的妻子指出，29日晚上跑山獸有依蔡進國留給家人的「我明天早上從滿月圓外面的天德街走別三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，大約15公里。」的40字訊息，陪家屬到現場搜尋，未料30日就傳出無極山莊監視器拍下其身影，進而在30日中午11點30分尋獲蔡進國遺體，其留下的訊息與實際走的路徑有差異。

▲▼蔡進國兒子站在父親最後身影出現的石階前等見父親最後一面。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼蔡進國最後身影出現處。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼蔡進國兒子站在父親最後身影出現的石階前等見父親最後一面。（圖／記者陳以昇攝）

而蔡進國的家屬稍早接獲不幸消息後，也已到達現場，蔡的兒子因山區雨勢穿著藍色雨衣和藍白拖，站在父親最後身影出現的台階前，和阿姨2人等待救難人員將父親遺體運送下山，氣氛凝重肅穆。

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