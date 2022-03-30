校園疫情燒不停！北市東門國小1師確診　94師生下午採檢

▲台北市校園確診案例連環爆，圖為之前環保局針對學校進行環境消毒畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市校園確診個案連環爆，從大學、高職到國小與幼兒園陸續傳出有老師或學生確診，今天（30日）傳出在北市中正區有某國小老師確診，《ETtoday新聞雲》向東門國小求證，校方證實，今早接獲北市府通知，有一名外聘舞蹈老師確診，雖然該名老師在上週五（25日）就沒到校，但因上週三（23日）有舉行公演，故該師授課的3個班級、73名學生都有參與公演，還有21名老師也被框列，94人將在下午由衛生單位到校進行快篩，73名學生也將採取預防性停課。

近期本土新冠肺炎疫情持續延燒，台北市校園也頻頻爆發確診個案，昨天（29日）台北商業大學先有一名老師確診，今早則是北市大附小附幼在網站公告，因有1學生確診將停課10天，接著稻江護家則是一名學生確診，與該生同班的30餘名學生從今天起預防性停課，另外幸安國小資優班因有一名老師確診，除30名師生先預防性停課，下午衛生局也會到學校針對720名學生進行採檢。

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▲台北市校園確診案例連環爆，圖為之前北市環保局針對學校進行環境消毒畫面。（圖／記者湯興漢攝）

此外，今早東門國小也傳出一名老師確診，校方證實，今早接獲衛生單位通知，一名外聘的舞蹈老師確診，雖然該名老師最後到校時間為上週四（24日），上週五起就沒到校，但因為確診老師授課的三個舞蹈班、共73名學生，上週三有進行公演，還有21位老師也被框列，所以下午將統一由衛生單位到校進行快篩，之後學生再由家長帶回。

東門國小表示，因為確診老師從上週五起就沒到校，所以上述73名學生，預防性停課時間為上週五到下週日（4月3日），清明連假結束就可到校，是否要擴大停課對象與時間，則要依據下午快篩結果出爐來決定。