雙連站昨爆煙霧！竟是「滅火器乾粉噴發」　北捷：疑被旅客蓄意破壞

▲北捷滅火器插梢、束帶疑似遭破壞，圖為被破壞後照片。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司28日晚間表示，當天晚上8點在淡水信義線雙連站月台1部列車，發生滅火器噴發情形，使列車延誤約1分鐘左右。北捷29日公布調查結果，發現車廂內1具滅火器插梢、束帶，疑似遭到其他旅客破壞，導致乾粉噴發，呼籲旅客勿破壞車內設備，否則最高可罰5萬元罰鍰。

北捷29日公布滅火器噴發事件調查結果，28日晚間8時23分左右，淡水信義線雙連站往淡水方向月台有煙霧現象，站長立即上車查證回報，該列車第二節車廂有滅火器噴發情形，所幸並無旅客受傷，行控中心除了立即開啟車站排風，並依照SOP請車上約800位旅客下車改搭下一班車，延誤時間約1分半鐘。

北捷指出，該部列車調回機廠調閱監視器畫面， 晚上8時15分有2名旅客上車，約過2分鐘後，其中一位旅客彎腰撿拾滅火器插梢，隨後站回中央立柱旁，之後2人起身並至車門旁滅火器察看，接著8時22分乾粉滅火器持續大量噴發，該2名旅客則於雙連站下車。此時有1名旅客下車後，將滅火器插梢交給雙連站保全，並告知該滅火器疑似遭到前一名旅客碰觸。

北捷表示，由於該具滅火器具有插梢及束帶雙重保護，非操作破壞束帶，無法拔除插梢，北捷當晚已立即向轄區派出所報案，同時呼籲旅客如任意操控站、車設備，依照《大眾捷運法》第50條規定，最高可處5萬元罰鍰。

▼正常滅火器照片。（圖／台北捷運公司提供）