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社會 社會焦點 保障人權

台中安養院驚爆「虐待老人、侵吞年金」　菩提仁愛之家回應了

中台灣規模最大的安養院「菩提仁愛之家」，驚爆虐老醜聞。

圖文／鏡週刊

針對虐老等指控，台中大里菩提仁愛之家回應了，該院董事長吳聰敏表示，投訴人呂威鎮杜撰故事，做不實指控，以及侵占該院財產，院方已經在一個多月前提出司法訴訟，希望導正視聽。

吳聰敏具名發函指出，「菩提」往生助唸皆由蓮友志願服務，從未收費，絕無強迫或懲罰不願參加助唸的院民；投訴人所指、因拒絕助唸而被沒收感應扣的「春美阿嬤」（化名）並非該院住民，實因院方將閒置建物（非機構老人安置範圍）承租給她，春美阿嬤申請共餐，且她行動自如，可自我照顧，但因2021年10月她屢次違反防疫規定，又帶人入內拍攝照片，引起糾紛，因此限制其不得無故進入機構內；且春美阿嬤也於今年2月自行退租。

吳聰敏說，創辦人林進蘭師姑的外孫呂威鎮、及其妹妹，擅自占用本院房舍，對外宣稱是其家產，均非屬實，此事已經進入訴訟階段。

該院還強調，在前董事長李榮輝（判刑確定）、現任董事長吳聰敏之前，還有周邦道（前考選部次長）、何清根（營造廠商）等人。根據「菩提」捐助章程第五條，董事係遴選曾受佛教皈依之熱心公益人士，且為無給職，董事長由董事互推產生，財務由主管機關監督，並定期進行會計稽核，所謂「整晚捧去」純屬無稽之談。

吳聰敏特別澄清，投訴人所指，「春美阿嬤」「常女士」「葉奶奶」遭排擠、霸凌等情節，均為捏造，另，「便當阿伯」也非院民，只是承租戶，白天由家屬安排到日照中心，傍晚返回住處，由該院供餐，他會自發性清掃院區落葉，絕無逼迫他打零工等情節。

內政部曾發函建議菩提仁愛之家將倪榮隆去職，但他至今仍擔任財務長。

針對「放狗」咬人一事，「菩提」也否認，並強調該院只有一條收養的流浪狗「小黃」，守衛24小時鍊管，從未咬傷院民。至於本刊所報導「經濟制裁」，該院解釋，對於部分失能、失依的院民，董事會決議每月發給3000元生活零用金，多年前某公費安置的失依老人，因為屢屢與人發生衝突，故暫停董事會所發給的生活零用金。

此外，兒子被禁止探視的「秋菊阿嬤」，也是承租戶，非安置院民，阿嬤曾自己向院方承認兒子有吸毒惡習，所以院方不讓其子進入二樓出租樓層，僅能在一樓會客室會客。

至於手尾錢的爭議，「菩提」表示，院民係公費安葬，沒有「手尾錢」，當時是一位劉姓院民，認為往生榮民的存摺應該交給林進蘭常董支用，倪榮隆則主張交付家屬，因此產生衝突，鬧到派出所。

至於呂威鎮聲稱其外婆為創辦人，吳聰敏強調，林進蘭師姑並非創辦人（創辦人乃李炳南、朱斐、黃銀雪）林進蘭師姑擔任該院常董多年，並無捐款三億記錄，亦未曾捐地；九二一地震時，該院的確有震損，也無以賑災款購買土地之事，一切都是呂家子孫杜撰。

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