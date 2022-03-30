快訊／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網認了：和名嘴有關

▲▼一名男子聽信名嘴的話，認為鎮瀾宮都在斂財，於是假借名義寄出恐嚇信，警方在遶境前夕逮捕。（示意圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市70多歲的李姓男子常看政論節目，看名嘴們力批鎮瀾宮假借信仰名義實為斂財，加上北屯某建商和市府勾結，把社會住宅用地挪去蓋大樓，一時氣憤竟以顏清標名義寄出恐嚇信「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」，寄給該建商，台中警方經2個多月過濾近50間郵筒外監視器，再逐一跟蹤，利用排除法，最後鎖定李嫌，警方上門才問了第1句，李便坦承，也表達自己是親綠立場。

台中市北屯區某建設公司1月24日收到一封以毛筆字書寫的恐嚇信，內容寫道「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」，文末署名「董事長顏清標」，信封寄件者則是「大甲鎮瀾宮」；顏清標隔天就出面澄清，這種以恐嚇取財、勒索的方式寄發黑函，已嚴重影響他本人和鎮瀾宮信譽，要求警方追出恐嚇人。

台中刑大隨即組成專案小組，逐一調閱原市區近50個郵筒外的監視器，再過濾單純寄信民眾，後來鎖定其中2、3人比較可疑，於是派人跟蹤，跟蹤多日後，利用排除法，最後覺得只有李嫌最為可能，於是28日前往太平住處搜索，果然在家裡查出犯案用的毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等證物。

李嫌問「你們來有什麼事？」警回「信是你寄的吧？」李回答乾脆「對」。警方隨即帶回製作筆錄，李嫌坦承他是親綠的，常看政論節目，名嘴們都在罵鎮瀾宮是斂財宮廟，一時氣憤才以顏清標名義寄恐嚇信。

大甲媽4月8日將起駕進行9天8夜遶境，警方還好在遶境前順利逮捕恐嚇者，訊問後，依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪移請台中地方檢察署續行偵辦。