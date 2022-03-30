巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

記者陳俊宏／綜合報導

巴西人妻Paula分享和老公一起搬到台灣，原因是「台灣不有名」，結果來台才發現大錯特錯，因得知宏碁、華碩都是台灣品牌，「台灣一直存在於巴西人的生活之中」。

Paula接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，她來自巴西南里約的格蘭德，自己是名藥劑師，本來在巴西一間大醫院得到一份更好的工作機會，結果那時男友說想一起搬去亞洲，「其實從我們交往開始，搬去亞洲就一直是我們的夢想。」

▼Paula大讚台灣很安全又便利。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Paula說，當下問男友要搬去哪，「他講台灣，因為大多數巴西人都不知道這地方。我們可以體驗更多冒險，讓我們在巴西的家人和朋友羨慕。」

Paula回憶，不過當時有個小問題，男友的公司跟他講，如果要調去台灣，最好是跟你的太太，不是女朋友，於是他們就結婚了，並在2019年搬來台灣，「我們想當『那對巴西夫妻』，先發現巴西人還不知道的台灣特色，結果我們錯了。」

Paula表示，比如華碩和宏碁在巴西很有名，價格親民，大部分人都買得起，幾乎她所有家人、朋友和同事都用這些牌子的電腦，現在她才發現是台灣品牌；她有一名很愛騎自行車的朋友，單車是捷安特，也是台灣品牌，「所以台灣一直存在於巴西人的生活之中。」

Paula和老公搬來台灣也兩年了，她指出，這是自己第一次住國外，很高興選了台灣， 因為很安全、很便利，加上醫療制度和美食；而巴西常發生搶劫和偷竊，她謝謝台灣讓她和老公體驗到沒壓力的生活。