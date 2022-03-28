月租iPhone他嗆「使用者沒好處」　網1關鍵反推：非原價用最新款

▲iPhone SE3。（圖／記者陳俐穎攝）

記者黃品臻／綜合報導

蘋果傳出將推出「硬體產品」的訂閱服務，讓用戶能透過繳月費的方式，獲得iPhone、Apple Watch等裝置。不過有網友認為，iPhone壽命長，若加上不買最新一代的手機，月租硬體產品的方案對使用者並無好處，文章掀起兩派論戰。

一名網友在PTT的MobileComm板上以「你會以租代買iPhone嗎」為題發文，提到蘋果可能會推出iPhone租賃的新服務，但他個人不太看好，也不會買單。他說，「我現在還在用初代SE，它的壽命太長了，加上只要不買最新代，常常可以撿便宜，所以月租對我來說只是他們想拉大現金流的陰謀，使用者沒有好處啊。」

▲原PO不看好月租硬體產品服務。（圖／翻攝自PTT）

文章掀起熱議，認同原PO想法的網友們表示，「不必要，支持做好舊機維護」、「行動電源可以租，我可以理解，但手機可以租就……」「每年換 舊的手機賣掉 價差不就等於租手機的錢」。

不過也有支持的網友表示，「月租如果加資費2000以下，其實滿吸引人的」、「我會，我自己手機都是年年換，舊機二手賣，如果官方訂閱價格合理，我覺得兩者的花費不會差太多」、「月租划算其實租iphone沒什麼不好，如果假設租一年的價格落在一、兩萬初，那為什麼不租？反正iphone的備份功能很完整，所有的app都可以無痛更換，這樣等於不需要花原價就能用到最新的iphone」。