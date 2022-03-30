清明雨水是「財水」！命理師曝12生肖招財法　旺一整年秘訣大公開

圖文／CTWANT

清明節將至，不少民眾都忙著掃墓祭祖，然而掃墓暗藏諸多禁忌，若不小心觸犯，小心會倒楣一整年。不過，命理專家小孟老師透露，清明時節雨紛紛，雨水也代表財水，因此在清明節求財也是最有效果的時刻，建議民眾可準備888元的紅包，在紅包上畫一個太陽後放在財位，過7天再存起來，就能大發一整年。

小孟老師今（29日）在臉書粉專發文，「正所謂清明時節雨紛紛，雨水也代表財水。因此在清明節求財也是最有效果的時刻，建議大家在4月5日的時候，中午11：00－13：00、下午3：00－5：00可準備888元的紅包，在紅包上畫一個太陽，再把紅包放在不同位置當錢母」，放7天後再存進戶頭，就能大發一整年

12生肖清明節開運紅包擺放位置如下：

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鼠：放廚房米甕下，或廚櫃。（老鼠愛吃米糧）

龍：放書櫃子最上方。（飛龍在天）

虎：玄觀或門口右邊。（右白虎）

雞：家裡紅色地墊下。（雞披彩衣喜歡鮮艷）

猴：木櫃裡。（猴爬樹）

牛：床下。（牛屬於地）

豬：放冰箱下。（豬愛吃食物）

羊：放在角落。（羊喜愛低調）

兔：書櫃或衣櫃最裡層。（狡兔三窟，洞穴）

蛇：流理台下方。（蛇喜潮濕）

狗：客廳桌下。（狗顧家）

馬：窗戶下方。（馬喜好奔跑，窗戶能看見奔跑）

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