▲陳時中參選桃園市長？無黨籍議員謝美英反空降！（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英29日於市議會定期大會，市長鄭文燦施政報告後，質詢鄭市長指出，根據日前媒體報導，針對六都防疫，桃園高達二成五不滿意。雖然疫情一波波，桃園有點非戰之罪，不論是入境朋友或是移工朋友，人數都算在桃園頭上！

接著謝美英表示，是否因為防疫作為無法令人滿意，所以綠營不斷釋放陳時中要來選桃園市長的風聲？謝美英說，桃園在地優秀人才那麼多，鄭文燦市長本身是八德人，做完兩任八年，桃園市長人選卻要空降，對桃園人情何以堪？

鄭市長表示，市長人選屬於民進黨提名問題，相信民進黨會周延審慎考慮後推出最佳人選。而他對於下屆市長的標準只有一個，就是要有助於桃園市政繼續發展，帶動桃園進步。

另外，謝美英提出，中壢區「中壢一號社宅」即將完工，未來將入住千戶，加上鄰近的北富台社宅，未來中山東路三段的交通狀況難以想像。謝美英說，在前幾個會期，針對鄰近南亞技術學院的龍東路445巷瓶頸段數度提出質詢、辦理會勘，也與養工處到南亞技術學院多次溝通。校方同意敦親睦鄰、退縮圍牆。

謝美英強調，工務局回覆質詢內容，都表示已排入審議。目前一號社宅已在完工階段，龍東路445巷拓寬案也不宜再延遲。