　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

陳時中參選桃園市長？　無黨籍議員謝美英反空降！

▲陳時中參選桃園市長？無黨籍議員謝美英反空降！（圖／謝美英服務處提供）

▲陳時中參選桃園市長？無黨籍議員謝美英反空降！（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英29日於市議會定期大會，市長鄭文燦施政報告後，質詢鄭市長指出，根據日前媒體報導，針對六都防疫，桃園高達二成五不滿意。雖然疫情一波波，桃園有點非戰之罪，不論是入境朋友或是移工朋友，人數都算在桃園頭上！

接著謝美英表示，是否因為防疫作為無法令人滿意，所以綠營不斷釋放陳時中要來選桃園市長的風聲？謝美英說，桃園在地優秀人才那麼多，鄭文燦市長本身是八德人，做完兩任八年，桃園市長人選卻要空降，對桃園人情何以堪？

鄭市長表示，市長人選屬於民進黨提名問題，相信民進黨會周延審慎考慮後推出最佳人選。而他對於下屆市長的標準只有一個，就是要有助於桃園市政繼續發展，帶動桃園進步。

另外，謝美英提出，中壢區「中壢一號社宅」即將完工，未來將入住千戶，加上鄰近的北富台社宅，未來中山東路三段的交通狀況難以想像。謝美英說，在前幾個會期，針對鄰近南亞技術學院的龍東路445巷瓶頸段數度提出質詢、辦理會勘，也與養工處到南亞技術學院多次溝通。校方同意敦親睦鄰、退縮圍牆。

謝美英強調，工務局回覆質詢內容，都表示已排入審議。目前一號社宅已在完工階段，龍東路445巷拓寬案也不宜再延遲。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
快訊／基隆南榮國中學生確診！全校停課1天、該班停10天
快訊／「顏清標」恐嚇建商1億　藏鏡人抓到了
快訊／中和公寓再篩337人　揪出2確診！
快訊／竹市關東國小學童確診！　全校緊急停課至4／10
逼汪小菲崩潰「小S原話曝光」！　1段話戳中痛處
快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診
快訊／羅東某國中老師確診！　今停課千人採檢、段考取消
一堆人30歲存款不到100萬　網點名「3大魔王」：逼成月光族
快訊／羅東某國中老師確診　全校1700位師生緊急採檢
嗆爆俄軍「去你X的」就是他！　蛇島士兵現身獲榮譽勳章
巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園2倉儲大火後續　市議員黃敬平：市府協助受損市民求償

陳時中參選桃園市長？　無黨籍議員謝美英反空降！

鄭文燦市議會施政報告　期許府會合作持續推動桃園發展

門口不明屍稱不知情！台中男刺友奪命　辯「屋內是貓血」判8年6月

扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會　放流2000尾原生種嘉鱲魚苗

韓男酒駕撞死台灣女留學生　父感謝法官維持原判8年徒刑

快訊／連日大雨路面打滑嚴重　打龜號測試延至4／6「地點在台中」

提升潛水救援專業技能　南消首辦公共安全潛水教官團訓練　

大型車注意！　台南展開大型車加強執法專案　

美福倉儲燒逾2周惡臭狂飄！桃園市府重罰500萬　限期清理廢棄物

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

桃園2倉儲大火後續　市議員黃敬平：市府協助受損市民求償

陳時中參選桃園市長？　無黨籍議員謝美英反空降！

鄭文燦市議會施政報告　期許府會合作持續推動桃園發展

門口不明屍稱不知情！台中男刺友奪命　辯「屋內是貓血」判8年6月

扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會　放流2000尾原生種嘉鱲魚苗

韓男酒駕撞死台灣女留學生　父感謝法官維持原判8年徒刑

快訊／連日大雨路面打滑嚴重　打龜號測試延至4／6「地點在台中」

提升潛水救援專業技能　南消首辦公共安全潛水教官團訓練　

大型車注意！　台南展開大型車加強執法專案　

美福倉儲燒逾2周惡臭狂飄！桃園市府重罰500萬　限期清理廢棄物

跟XGP拚了！SONY PS+6月大改版　整合PS NOW提供「試玩再買」服務

快訊／基隆南榮國中學生確診！全校緊急停課1天、該班停課10天

綁樁修法？村里長事務補助費增至5萬元　內政部：年增4.6億負擔

刑警和女性友人宴飲染疫成破口　基市警局要查有無不正當關係

電價審議以拖待變？　經長：俄烏戰火屬罕見特殊情況

重症醫褲子左後口袋「藏秘密」！竟是17歲那年想彌補的遺憾

他問二手車「賤價收購→高價售出」怎避免？網：只能用時間換金錢

81歲林松義為帕金森氏症所苦「4棟房全賣了」！　2年沒收入深陷憂鬱症

身分證拿出來！壽星7折爽玩樂園　加碼免費拿禮物、參加慶生會

快訊／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網認了：和名嘴有關

温昇豪想看她演外遇…隋棠：很會記仇！　心疼朱芯儀罹癌「這條路很不好走」

地方熱門新聞

台中男狂刺死酒友　判8年6月

打龜號測試延至4/6「地點在台中」

韓男酒駕撞死台女　父感謝維持原判

台南展開大型車加強執法專案　

南消首辦公共安全潛水教官團訓練　

民進黨屏東縣長初選周春米呼聲高

美福倉儲燒逾2周　桃園市府重罰500萬

確診者來過！　台中太原棒球場即日起暫停使用至3/31

低收及中低收入戶加發生活補助

2022桃園彩色海芋季　4/2- 17日浪漫登場

引國民黨力量介入初選？曹啟鴻、洪明江開砲　

陳時中參選桃園市長？　議員謝美英反空降

米蘭2022百人紳士秀展現紳士風采

扶輪社捐28萬元給協會　放流原生種嘉鱲魚苗

更多熱門

相關新聞

為何公布社區完整地址？陳時中說明

為何公布社區完整地址？陳時中說明

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增33例，當中有7例與中和社區群聚相關，其中有6人是同公寓社區住戶，另有1人居住在附近，本身在勞保局工作，屬於足跡相關。稍早記者會上，指揮中心除了提及案號，還講出該棟公寓地址，被詢問到為何特地公布，指揮官陳時中表示，「大家比較容易知道關係。」

社區感染多點爆發！陳時中認「這5案最令人擔憂」

社區感染多點爆發！陳時中認「這5案最令人擔憂」

李文：蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點

李文：蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點

本土竄150例「升三級嗎」網怕倒一片

本土竄150例「升三級嗎」網怕倒一片

連假能出遊了？　他們曝現實真相

連假能出遊了？　他們曝現實真相

關鍵字：

陳時中2022桃園市長選戰議員謝美英空降

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

和碩前副總裁失蹤　監視器曝新蹤跡

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

阿信突爆料　石頭肺炎被隔離

今變天！連假雨更多全台溼2天　冷氣團恐襲探13℃

冷氣團夾雨全台濕冷　圖看變天30→14°C

本土竄150例「升三級嗎」網怕倒一片

黃虛線超車罰1200！網見原因長知識

鬼金棒才喊漲　老闆遭公平會傳喚

這老虎很大隻！　他最擔心2縣市

「台灣第一女優」登《BBC》

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面