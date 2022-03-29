▲扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會，放流2000尾原生種嘉鱲魚苗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為海洋資源的永續發展，同時也為復育周邊基隆海域漁業資源，今（29日）在碧砂漁港由國際扶輪3490地區基隆分區九社聯合社區服務，舉辦「淨灘及原生種魚苗放流計畫」捐贈儀式，捐贈金額總計為28萬1千元，將與基隆市天行者慈善協會以這筆專款全數投入海洋保育、搶救鯨豚及生態環境使用。

「3、2、1，請放流」與會的國際扶輪3490地區總監及基隆分區九個社的社長一同分批的將手上的原生種的嘉鱲魚苗小心翼翼往海裡倒，國際扶輪3490地區總監黃文龍表示，這是一個永續海洋資源的重要工作，透過放流活動，宣導民眾放流魚苗，要在對的時間、對的地方、放對的魚種，才能有良好生態復育的效果，他很認同基個人非常支持永昌扶輪社和天行者慈善協會投入海洋保育。

▲「3、2、1，請放流」藉由參與魚苗放流活動，建立對海洋資源維護之觀念與共識。



立委蔡適應表示，基隆市天行者慈善協會針對藻礁復育及生態保育相當用心，甚至邀請專業團隊進行研究調查，一個進步的海洋城市絕對要重視生態保護與環境教育，也期許協會能持續為永續海洋共同盡份心力；協會執行長黃永翔表示，這筆善款對於協會而言是很大的肯定，也有助於協會未來推動海洋保育永續發展有很大的幫助。

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬表示，感謝國際扶輪3490地區基隆九社聯合的社區服務計畫，讓協會綠光計畫的海洋保育能有專款使用，協會長期以關注海洋生態保育活動，搶救鯨豚無數次，已經是漁業署最佳的民間夥伴，尤其去年底日本火山浮石的關係，嚴重影響漁船作業及生態環境，協會更是投入資源，研發水下真空吸引火山浮石機器人，順利幫助漁港清除火山浮石，讓漁民及海洋生態獲得有效的改善。

▲今天放流的嘉鱲魚苗2000隻魚苗。

副理事長項彥豪說，自己是擔任天行者綠光計劃的召集人，投入海洋保育事務超過20年，每每在沿海發生鯨豚擱淺時，各地區動保單位都會來電請求協助，他與團隊成員已經順利搶救不少鯨豚；今天放流的嘉鱲魚苗2000隻魚苗，也希望藉由放流活動的過程中，讓更多人了解海洋環境的重要性。

基隆分區助理總監黃清輝則表示，這項活動受到地區總監相當的重視，也特別感謝基隆九個扶輪社共同參與，地球只有一個，期能藉由參與魚苗放流活動，建立對海洋資源維護之觀念與共識，逐步了解海洋、親近海洋，進而重視海洋資源，讓海洋生命之延續與海洋資源之永續經營的理念根植於心，共同為海洋復育而努力。

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