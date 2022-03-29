專技師打造「美女與野獸」麵包奪世界冠軍！系主任讚：努力有代價

▲台灣代表隊首次獲得世界麵包大賽團體冠軍，「美女與野獸」造型就是出自徐紹桓的巧手。（圖／翻攝自黎明餐管系臉書）

記者許敏溶／台北報導

目前正在法國巴黎舉辦的「路易樂斯福世界盃麵包大賽」，台灣時間今天（29日）傍晚成績揭曉，台灣代表隊奪下團體冠軍，成員之一的徐紹桓為黎明科大專技助理教授，該系主任簡志宏指出，藝術麵包是徐紹桓的專長之一，這次獲獎麵包的「美女與野獸」造型就是徐紹桓所製作，他在賽前就不斷練習嘗試，終於在這次比賽拿到團體冠軍，努力總算有代價。

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▲台灣代表隊拿下世界麵包大賽團體冠軍。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

路易樂斯福世界盃麵包大賽是世界性麵包師烘焙比賽，每4年在法國舉辦一次，今年比賽於3月26日至29日在巴黎會展中心舉行，今年共有法國、韓國、丹麥、挪威等11個國家參賽，台灣代表隊是由教練吳武憲帶領，參與選手包括武子靖、李忠威、徐紹桓等麵包師。

台灣知名麵包師吳寶春在2010年就曾參加比賽，以「荔枝玫瑰麵包」拿下「麵包大師」獎項，而這次台灣代表隊則是史上首次在巴黎舉行的第11屆世界麵包大賽中奪下團體冠軍，現場還播放我國國歌，駐法國台北代表處在臉書分享此訊息並標註「#太感動了」、「#我台灣我驕傲」。

而這次台灣代表隊當中，徐紹桓來自黎明技術學院餐飲管理系，該系主任簡志宏表示，系上在2年多前就是看中徐紹桓的手藝，邀請他擔任專技助理教授，徐紹桓是非常好的老師，專長是麵包製作、藝術麵包、麵包工藝，尤其在藝術麵包部分有特別鑽研，這次得獎作品中的「美女與野獸」造型，就是徐紹桓所製作，在賽前就不斷練習嘗試，終於在這次比賽拿到團體冠軍，努力總算有代價。

▼台灣代表隊首次獲得世界麵包大賽團體冠軍，「美女與野獸」造型就是出自徐紹桓的巧手。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

簡志宏也提到，徐紹桓是台灣代表隊中唯一一位學界代表，要一邊上課、一邊練習，更為了參加團隊練習，經常在中部與北部來來去去，可以說相當辛苦，原本去年底就準備出國比賽，受到疫情影響導致賽期延後，還好最終順利成行，為這次出國比賽，徐紹桓也請假約三週，還好碰上春假，所以徐紹桓只需要請假兩週。