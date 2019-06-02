愛上蔡依林！女大生花2倍時間苦練翻糖　德國國際大賽摘金

▲王天青奪德國國際翻糖大賽一金一銅。（圖／王天青提供）

記者許展溢／台北報導

台灣日前有3名老師帶著3名學生到德國參加（Cake＆Bake Germany） 國際翻糖大賽，共獲一特金、一金牌、一銀牌、一銅牌和一佳作好成績。其中，黎明技術學院餐飲管理系大二生王天青更拿下一金一銅佳績。王天青受訪表示，自己會走上這條路，全都是因為她最愛的歌手蔡依林。

王天青開心表示，小時候就是蔡依林的粉絲，經常唱她的歌曲，最喜歡大藝術家，因為歌的內容含義超喜歡，加上這首歌帶有饒舌跟跳舞，這兩者都是自己的興趣。王天青分享，高中時，因為參加蔡依林演唱會，很幸運收到她的翻糖蛋糕，那時後開始就對翻糖非常感興趣，到了大學剛好有老師引薦，很順利的開啟學習翻糖之路。

請繼續往下閱讀...

▲王天青的作品裝飾框畫「花開富貴」榮獲金牌。（圖／王天青提供）

王天青認為自己是一個沒天賦的孩子，過程中其實有很多挫折，因為手並不是很巧，老師教導的部分，沒辦法很快就吸收，都要花比別人多2倍的時間練習。

王天青說練習的時候都是一步一步靠後天的努力支撐過來，如果哭了，會跟自己說，就哭那一晚發洩情緒，明天要重新振作，重新找尋自己的目標。

王天青除翻糖、烘焙外，也接觸剪輯、演戲、跳舞等，現階段也是一名youtuber，時常在自己的頻道瘋晴Xcrazy sunny跟大家分享生活，最想要當一個甜點youtuber，拍攝烘焙跟翻糖的影片。

▲王天青表示，夢想是到翻糖的最高聖殿「英國」比賽。（圖／王天青提供）

王天青除這次在德國拿下一金一銅佳績，去年就各在馬來西亞、韓國的BOTC檳城國際大賽、KICC結婚蛋糕組獲佳作、銀牌。王天青透露，夢想就是能跟蔡依林一樣到翻糖的最高聖殿「英國」比賽，因為這場比賽是最困難的一場，但是若有機會可以跟自己的偶像站在同個地方，自己會覺得是最幸福的一件事情。