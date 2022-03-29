申請抗俄傭兵遭拒！阿美族王芮緹曝「落選原因」：不能提槍改拿刀

▲35歲台灣阿美族男子王芮緹。（圖／翻攝臉書／柳人不悔）

記者閔文昱／綜合報導

阿美族男子王芮緹日前專程從台灣飛到芬蘭，並向烏克蘭駐芬蘭大使館遞交「國際傭兵申請書」，決心幫烏克蘭對抗俄羅斯。不過王芮緹稍早也發文表示，自己並未徵選上國際傭兵，因為他不符合「第二批國際傭兵徵選條件」。

王芮緹29日在個人臉書「柳人不悔」中表示，當他再次去詢問申請進度時，得到了很「正規」的回覆，他並未徵選上國際傭兵，甚至軍團還解除了一批自願軍。對方的說法是，「很不幸的你並未徵選上，不是我們不需要你，而是我們需要的是有『軍事衝突經驗』的人。」

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▲ 烏軍先前公開首批國際傭兵團合照。（圖／翻攝自臉書）

王芮緹透露，第一批申請加入國際傭兵的人並無設限，導致許多人加入後，都是到了戰場才有第一次作戰經驗，烏克蘭甚至解散了一些有攜帶毒品和酗酒的志願軍。根據烏方專業人士說法，這場戰爭比阿富汗、伊拉克戰爭等任何衝突都來得激烈，因為他們正在跟世界第二軍事強國作戰，為了提高軍隊品質，他們必須將第二批徵選的條件拉高。

王芮緹坦言，這樣的解釋並沒有讓他覺得意外，因為憲兵並無軍事衝突經驗這是無可辯駁的事實，「總不能說我是一位憲兵卻在申請表單上寫-開過坦克，掃過地雷，要寫這些不切實際的技能在申請表格上是不可能的，反過來說，台灣在第二批之後徵選條件上已經微乎甚微，因為台灣沒有『正規』的武裝軍事衝突相關經驗，台灣年輕人並沒有打過任何戰爭。」

▲在基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

不過對方也說，王芮緹可依照自己的能力去照顧流亡在外的烏克蘭人民。為此，王芮緹表示下一站將前往波蘭，「畢竟人道救援志工團體都在波蘭服務難民，既然提不了槍，那就讓我拿起刀煮一手台灣好菜給你們吃。」

事實上，烏克蘭國際領土防禦軍團發言人馬格洛（Damien Magrou）日前就指出，軍團只徵收擁有實際作戰經驗者，因為現階段所謂訓練，只是要讓各國傭兵熟悉烏克蘭的槍枝操作，「我們在這階段沒有做太多訓練，這也是為什麼我們會尋求已經有作戰經驗，不會在戰場上手忙腳亂的人的原因之一。」

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