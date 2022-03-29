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4月還有大事爆發？印度神童預言全球7災難...點名台灣提高警覺

「印度神童」阿南德。（圖／翻攝自YouTube《Conscience》）

▲「印度神童」阿南德，點名台灣要提高警覺，近期恐面臨最糟狀況。（圖／翻攝自YouTube《Conscience》）

圖文／CTWANT

「印度神童」阿南德日前就曾預言3月至4月間將發生大災難，點出3月16日、4月4日及4月13日是關鍵日，恐有大事發生，結果在本月16日晚間，日本福島外海就發生規模7.4強震，引發眾人關注。而阿南德在最新影片中又預言，全球可能會再爆發7大災難，包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂等問題，他並點名台灣，近期恐面臨最糟狀況，要台灣人民提高警覺。

阿南德於YouTube頻道《Conscience》指出，今年4月是特殊星相，因火星與土星相合，對全球都不是好預兆。他點出，4月第一個關鍵時間在4月4日，並提到這天過後，會讓原本的危機再擴大。

阿南德並提到，第二個關鍵時間會落在4月13日，他並預言，屆時全球恐會再迎來巨大災難，像是大雨、地震等天災，也要提防新冠疫情和經濟導致災情更擴大。

阿南德建議台灣與東南亞等國家，針對新冠肺炎，除了接種新冠疫苗，也可遵循傳統療法對抗疫情，比如像是多接觸大自然，增加免疫力等，不要天真的以為，疫情會突然消失或結束的想法。

阿南德並預告，未來7大危機可能會同時引爆，這樣的變動的情況，大約會持續到今年下半年才會有轉機，經歷一切大變動後，就會慢慢地恢復正常。

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