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他把北京機場當住家「一待14年」！食物永遠不缺還能領「月薪」

一名男子居住北京機場14年不願回家。（圖／翻攝自網易新聞）

▲一名男子居住北京機場14年不願回家。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

2004年電影《航站情緣》內容中講述著主角在飛往美國途中，故鄉政府遭到推翻，持有證件不被承認，主角也不能返國，主角就因此被迫滯留在機場。而現在，在中國北京機場也發生類似的事情，一名男子居住在機場14年，但是他滯留機場的原因並不是家鄉發生政變，而是他與老婆吵架，男子不願意返家。

根據《網易新聞》報導指出，現年54歲的北京男子魏建國，在2008年的時候與妻子吵架，結果家住在機場旁的魏建國，就一怒之下躲到機場待下來，然後一待就是14年。

居住在機場期間，魏建國雖然多次遭到警衛驅趕，但是驅趕後還是會想辦法回到機場，他目前居住在北京機場T2航廈，而沒有工作的他，就憑藉著每個月人民幣1千元（折合新台幣約4500元左右）的下崗工資（一種失業補償）生活，而很多時候，也可以看到他在機場的餐廳找尋其他客人或店家遺留的食物。

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▲魏建國每個月還可領1000人民幣的「月薪」，因此買食物並不成問題。（圖／翻攝自網易新聞）

有記者詢問魏建國居住在機場的原因，魏建國表示，其實妻子的娘家比自家富裕，婚後就居住在娘家的房子居住，自己平時就已經在娘家無法抬起頭，而且時常遭到譏諷是「入贅女婿」，再加上在2008年時因為失業，日日飲酒解悶，喝酒這件事情妻子發生嚴重爭執。

魏建國表示，年輕時，妻子還是十分善解人意，就算生活艱困，但兩人還是能攜手共進，但年紀越大，妻子變得越難以溝通，再加上自己愛喝酒，兩人之間的關係就變得越來越糟糕，才演變成現今居住機場14年的情況。

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