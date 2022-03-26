不用忌口沒關係！這些小點心天然無負擔，滿足孩子口慾

文／女子學

自從孩子斷奶，進入與大人相同的飲食模式後，做父母最關心的，莫過於三餐準備的食物是否營養、寶貝是否有健康長。只是，對於食物的好壞，多半屬於「見仁見智」，加上每個孩子的喜好和習慣不同，我們也很難斷定所謂的「無雷」食物，該從何選起。

和所有爸媽一樣，身為專業家醫科醫師、擁有一對兒子的鄭名琁醫師，對孩子「吃進去」的東西也是十分重視，特別分享平常為孩子選擇食材和點心的方法，並透過良好的溝通教導健康的飲食觀念，一起來看看她準備了哪些東西吧！

均衡飲食：六大類食物不可少

「其實，就和大人一樣，『均衡』是很重要的關鍵！」鄭醫師分享，若以國人每日應攝取的六大類食物來分類，也可參考至孩子的每日飲食：

1. 全榖根莖類：盡量避免精緻澱粉，但要小朋友只吃糙米、五穀米有一定的難度，因此，保留部分白米飯攝取，偶爾再以其他穀類或歐式麵包替代，讓主食有豐富的變化性。

▲全榖根莖類不可少。（圖／翻攝Pexels@Yaroslav Shuraev）

2. 蔬菜類：蔬菜向來都是小朋友最容易挑食的類別。鄭醫師建議，選擇大眾或有自然甜味的蔬菜是最保險的！如：高麗菜、地瓜葉、空心菜…等。

▲新鮮蔬菜最好吃。（圖／翻攝Pexels＠Polina Tankilevitch、Pinterest）

3. 豆魚蛋肉類：此類食物是蛋白質來源，除了基本的肉品補充外，魚類選擇刺比較少的鱸魚、鱈魚…小朋友接受度都蠻高的；另外，料理多元的豆腐，也是很好的營養來源。

4. 乳品類：鄭醫師說，除了鮮奶之外，兩個兒子也很喜歡吃小魚乾和起司。其他像焗烤類的食物，可以搭配蔬菜一起料理，讓他們也能將蔬菜吃進肚裡。

5. 水果類：如同蔬菜一樣，小孩大多還是喜歡偏甜的水果。鄭醫師會以當令、新鮮為主，每天早晚餐後固定吃水果，補充各項維他命。

▲堅果是最天然的零食。（圖／翻攝Pexels@Jess Loiterton）

6. 油脂與堅果種子類：如果擔心太硬，可以先從腰果、開心果等較好嚼的堅果開始，記得要選低溫烘培的唷！

鹹食點心推薦：方便、快速、健康

▲吃點心示意圖。（圖／鄭名琁醫師提供）

除了固定的三餐外，當有點小餓時，又能選擇什麼樣的小點呢？鄭醫師笑說，自己平常要看診、張羅家務大小事、接送小孩，最有效率的方式，就是買現成、便利的小東西，節省時間之餘，又能讓小朋友快速吃到。

▲吃點心示意圖。（圖／鄭名琁醫師（左圖）提供，翻攝FB@洪瑞珍（右上）、福樂營養生活誌（右下））

對此，她特別推薦飛高糕的蘿蔔糕和港點：「像燒賣、珍珠丸、奶黃包、芝麻包，只要用電鍋蒸一下放便當盒，就能當他們下課在車上吃的小點心；蘿蔔糕用蒸的、煎的都可以，而且沒有添加物，每一口都吃的到新鮮蘿蔔絲，讓我非常安心！」另外，含有起司和雞蛋的洪瑞珍三明治、營養便利的茶葉蛋、肉包、御飯糰，知名品牌福樂的希臘式優格，也是鄭醫師常為孩子準備的點心，以鹹食代替負擔大的甜食，不僅小朋友喜歡吃，爸媽也更放心。

不完全禁止！選對零食一解孩子口慾

▲現烤小餅乾。（圖／翻攝Pexels@Josh Sorenson）

那麼，在零嘴方面，我們該如何從琳瑯滿目的商品中，挑出適合孩子吃、且不影響身體健康，又能解饞的零食呢？鄭醫師說，要完全不讓孩子碰不太可能，自己原則是採每週 1-2 次的零食時間，當作是獎勵。

鄭醫師補充，可選擇鈣質含量高的起司塊、起司球，或是希臘式優格加上新鮮水果，方便好攜帶的海苔、蘇打餅乾…等，偶爾也讓他們吃少量的糖果和冰淇淋。

「從小就要教育孩子正確的飲食觀念！」利用每天吃飯時間，不只能讓小孩認識各類食物，透過父母的陪伴，亦可養成吃好食物、不浪費的好習慣，多花點時間跟他們溝通，小朋友都是可以培養、教育的。

延伸閱讀：

準備副食品不再是惡夢：人氣營養師給寶寶的 3 種健康食品，營養價值、料理方式一次公開！

給煮婦最安心的選擇：斜槓媽咪「律師娘」首推 4 款團購美食，守護家人健康又能節省時間

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/