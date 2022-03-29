疫情燒入大學！北商大1教師染疫「22師生居家隔離」

▲北商大一教師確診，校方指「再有人確診全校停課」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期全台新冠肺炎疫情爆發多起零星個案，傳出台北某所大學也有一名教師確診，台北商業大學今天（29日）在網站公告，昨天接獲通知一名教師確診，並個別通知與該老師接觸者師生共22，進行一人一室居家隔離，昨晚一採都是陰性，校方也在昨天下午2時進行環境消毒，未來若再有一人確診，全校將立即暫停實體上課，改為線上教學14天。

▼北商大公告有一老師確診。（圖／讀者提供）

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根據中央流行疫情指揮中心今記者會公布最新疫情，今天增33例本土、63例境外移入，其中一例為台北某所大學也有一名教師確診，巧合的是，台北商業大學今天在網站公告，確認有一名教師確診。

北商大向學生發出公告，指校方在昨天接獲一名教師確診，隨即個別通知與該老師接觸者進行一人一室的居家隔離，並避免與他人接觸，若在外者立即返家，勿搭乘公車等大眾交通工具，並等待衛生單位通知處理。

北商大稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實，的確有一名體育室主任確診，校方也在昨天通知跟該主任接觸的22名師生，包括學生20名、老師2名進行居家隔離，昨晚也進行採檢，結果都是陰性。

北商大指出，校方在昨天下午2時進行校園環境消毒，昨天下午也召開緊急防疫小組會議，會議中決議依照教育部防疫指引，未來校內若再有一人確診，全校將立即暫停實體上課，改為線上教學14天，也請全校師生務必配合戴口罩、實名制、勤洗手等相關防疫規定。