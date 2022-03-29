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旅英攝影大師簡汝羚　「一日安平」詮釋安平人生活姿態

▲旅英攝影大師簡汝羚，以「一日安平」為發想概念，紀錄安平人從清晨至深夜的努力生活姿態，創造出百餘幅的作品，並於安平樹屋展出。（圖：寫簡汝羚提供）

▲旅英攝影大師簡汝羚，以「一日安平」為發想概念，紀錄安平人從清晨至深夜的努力生活姿態，創造出百餘幅的作品，並於安平樹屋展出。（圖：簡汝羚提供）

記者林悅／台南報導

以相機捕捉人物情緒及電影海報風格著名的旅英攝影大師簡汝羚，此次受台南市文化局邀請，以「一日安平」為發想概念，紀錄安平人從清晨至深夜的努力生活姿態，創造出百餘幅的作品，並於安平樹屋新展覽拾光安平展出，展出至6月19日止，歡迎有興趣的民眾前往參觀欣賞。

▲旅英攝影大師簡汝羚，以「一日安平」為發想概念，紀錄安平人從清晨至深夜的努力生活姿態，創造出百餘幅的作品，並於安平樹屋展出。（圖：寫簡汝羚提供）

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現居英國約克19年之久的簡汝羚，是土生土長的台南人，先天遺傳到台灣之光父親簡廷在的基因，再加上後天受到家中藝術事業的薰陶，除具有繪畫天分外，手工藝創作更是靈活，自幼勤學、獨立、上進心非常積極，因此從大學畢業後就自己申請前往英國UCE藝術學院攻讀，旅居英國期間不段努力學習與深入實務鍛鍊，終闖出一片天，也曾受邀擔任英國皇室慈善晚宴攝影師及倫敦多場晚宴攝影，作品響應國際攝影典藏，創作藝術人文素養幸福生活一瞬間。

▲旅英攝影大師簡汝羚，以「一日安平」為發想概念，紀錄安平人從清晨至深夜的努力生活姿態，創造出百餘幅的作品，並於安平樹屋展出。（圖：寫簡汝羚提供）

此次簡汝羚在拾光安平攝影展覽中，是以一日安平為發想概念，詮釋台南安平居民從清晨到深夜努力生活的姿態，透過該攝影師的視角，在鏡頭前細膩的記錄。安平舊部落由午夜便開始喧囂的魚市場，在萬物寂靜拂曉之前的黑暗裡獨自燈火通明，早晨準備上工的人們，在寺廟裡誠心祈求信徒臉上的神韻，引人入勝的古蹟每日訴說著安平的歷史。

▲旅英攝影大師簡汝羚，以「一日安平」為發想概念，紀錄安平人從清晨至深夜的努力生活姿態，創造出百餘幅的作品，並於安平樹屋展出。（圖：寫簡汝羚提供）

簡廷在表示，汝羚在求學期間與踏出社會邁入職埸一直以來都非常的獨立，外型雖然素雅淑女柔美，但他內心卻像是男人鋼鐵般的事業企圖心，因此在工作上都非常的投入，從大方向到很微小的細節都策劃的非常到位，因此擔心他身體負荷過重，希望展覽後能繼續留在台南，為家中的事業貢獻心力。

▲旅英攝影大師簡汝羚，以「一日安平」為發想概念，紀錄安平人從清晨至深夜的努力生活姿態，創造出百餘幅的作品，並於安平樹屋展出。（圖：寫簡汝羚提供）

簡汝羚「一日安平」攝影特展，用一張張的照片記錄下這片地承載著過去輝煌與斑駁，期待每張照片都能讓參觀的來賓，嗅到安平各個角落的氣味與質地。

▲旅英攝影大師簡汝羚，以「一日安平」為發想概念，紀錄安平人從清晨至深夜的努力生活姿態，創造出百餘幅的作品，並於安平樹屋展出。（圖：寫簡汝羚提供）

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