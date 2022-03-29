暖心挺醫護！東森集團捐贈39萬片特製口罩　感謝北榮守護全民

▲東森集團感謝臺北榮總全力投入抗疫，捐款特製雙鋼印醫療級口罩39萬片，由東森集團總裁王令麟(右3)親自捐贈，臺北榮總院長陳威明(左4)代表受贈。左起為臺北榮總主任秘書向為平、臺北榮總副院長馬旭、臺北榮總副院長高壽延、臺北榮總院長陳威明、東森總裁王令麟、東森新媒體ETtoday執行董事邱佩琳、東森集團副總胡曉菁。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情肆虐兩年多來，臺北榮總全力投入抗疫，守護全民健康，為傳達對第一線醫護人員的支持與感謝，同時也為社會盡一份心力，東森集團特地捐贈特製雙鋼印醫療級口罩39萬片，今（29日）於臺北榮總舉行捐贈儀式，由總裁王令麟代表捐贈，臺北榮總院長陳威明代表受贈。王令麟表示，東森一向秉持取之於社會、用之於社會，對於各醫療體系，只要有需要幫忙的，東森將盡全力協助，透過拋磚引玉，大家一起來行善，發揮台灣人的愛心，讓社會更祥和。

王令麟指出，全球疫情蔓延已經兩年，醫護人員是防疫工作最辛苦的一群，其中，台北榮民總醫院體系規模龐大，也是北部最重要的醫學中心，在去年疫情爆發之前，不僅肩負開設床位、收治病人的重要任務，只要國家任何地方有需要，也都能看到榮總站在第一線，發揮團隊團結的精神守護全民，在台北的環南市場、苗栗的電子廠爆發群聚感染時，即使是週末，陳威明院長仍帶領同仁在清晨就出任務協助採檢，投入防疫工作，讓全國人民都十分感動，而唯有撐住前線醫護人員，國內疫情才撐得住，面對未知的感染風險，東森集團特別捐贈特製雙鋼印醫療級口罩39萬片，希望提升前線醫護人員的安全。

▲▼以臺北榮總院徽作為設計概念的特製口罩，是由旅居瑞典不願具名的設計師無償設計，共6種不同配色，呈現臺北榮總的朝氣與活力，也傳達「團結合作」意象。臺北榮總院長陳威明(上圖左)特別頒發感謝狀給東森集團。

此次特製口罩的設計概念來自於臺北榮總的院徽，由旅居瑞典不願具名的設計師無償設計，共有6種不同配色，呈現朝氣有活力的臺北榮總，讓戴口罩不只是生活日常、最實用有效的抗疫物資，更多了一層意義。陳威明指出，臺北榮總過去兩年，在院內同仁同心協力，創下了零院內感染紀錄，除了繼續堅守防疫下半場，守好國人急重症醫療的堡壘，也希望能照顧到前線醫護人員，臺北榮總加上分院，員工超過5萬多名，其中女性員工佔80%，光護理部有3千多人，但過去口罩清一色不是藍、就是綠，因此特製專屬口罩，並有不同顏色可以搭配衣服來佩戴，在防疫過程中，保護自己和病人的安全同時，也不忘保持愉快心情，尤其設計元素裡更包含象徵榮總「團結合作」的最大精神意象，代表共同抵抗病毒。

▲東森集團捐贈的特製雙鋼印醫療級口罩，希望能讓醫護人員在做好防疫的同時，不同配色口罩可以為他們帶來好心情。

陳威明提到，臺北榮總對於任何醫材、防疫物資要求完美，近乎苛求，口罩是非常重要的防疫設備，不惜成本找來國內知名大廠南六製作，更是要特別感謝王令麟總裁及東森集團慷慨解囊、愛心捐贈，二話不說下單生產協助，東森集團秉持過去在台灣到處行善，照顧弱勢、農民、體育的精神，繼續守護臺北榮總，過去疫情期間，不僅給予臺北榮總很多協助支援，包括防疫物資、食品等，讓很多醫護同仁精神抖擻，對抗病毒，守護台灣，相信同仁們收到特製口罩一定非常開心，對於東森集團暖心善舉表達由衷誠摯的致謝。

王令麟特別指出，「保護員工就是維繫社會的安全，非常感謝台北榮總桃園分院、台中分院、高雄分院等醫護人員協助下，去年為全國5千多名東森員工做了PCR檢測，使員工能夠安心工作，陳威明院長帶領榮總醫護團隊，全國奔波，對於防疫工作的貢獻，令人深感欽佩與感動，東森也義不容辭對榮總表達感謝，希望藉由特製口罩的捐贈，全力支持醫護人員，同時盼東森的暖身公益形象能帶動全民，共同來行善，齊心讓台灣社會，往更好的願景邁進。」

疫情期間，東森極力運用集團所有資源來幫助各界，去年疫情最嚴峻的時候，率先捐給雙北1000萬元防疫善款及捐防護衣給三軍總醫院，也貼心照顧到高齡長輩，特別捐贈水冷氣及帳篷，讓施打疫苗的長者不用辛苦曬太陽；東森直消電商也捐贈總價近400萬元的「急診防疫衛星病房」和「負壓隔離組合病房」給予臺北市立聯合醫院中興院區及忠孝院區，力挺前線醫護人員。除了捐助善款，也積極幫助受影響的弱勢家庭，利用所屬東森購物平台幫助小農，並率先替集團基層員工加薪。