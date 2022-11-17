口罩禁令何時解除？　王必勝：最快11月底或12月初

▲指揮中心指揮官王必勝。（資料照／記者嚴云岑攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣BA.5本土疫情已趨緩，中央流行疫情指揮中心目前已開始討論口罩鬆綁政策，第一階段會以戶外為主。指揮官王必勝17日透露，最快11月底、12月初會實施。

王必勝17日至立院內政委員會報告，媒體追問，衛福部長薛瑞元昨受訪時表示，藍營追打防疫問題就像蝨子咬，王必勝回應，自己沒有注意到這番言論。

對於外傳11月底將解除口罩禁令，王必勝則指出，最快11月底、12月初會實施。

國內防疫管制已陸續鬆綁，11/14起確診者隔離也改為5+n，接下來也要參考世界衛生組織建議，考慮戶外口罩鬆綁。王必勝16日表示，在戶外方面，有些活動會跟很多不特定對象無法保持社交距離，將討論要不要另訂規定，而室內部分還要看狀況，看看是不是要改成正面表列場所才要戴口罩，不過這是第二階段的問題。

不過王必勝也提到，冬天各種呼吸道傳染病比較多，所以還是要把口罩戴好比較妥當，而第二階段也要看其他國家正面表列有哪些要戴口罩，目前有想到醫院、長照住宿中心、密閉的大眾交通運輸工具或是大型室內集會，可能還是會變成正面表列需要戴口罩。至於何時會實施第一階段口罩鬆綁，他則透露「最快11月底。」