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朱宗慶卸任前夕發表17萬字新書！揭露「最漫長一天」切換所有身分

▲▼國家表演藝術中心董事長朱宗慶將5年3個月以來帶領國表藝三館一團的工作實錄，累積成17萬字專書《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》，由時報出版發行。（圖／國家表演藝術中心）

▲國家表演藝術中心董事長朱宗慶，將5年3個月以來工作實錄，累積成17萬字專書。（圖／國家表演藝術中心）

記者林育綾／台北報導

台灣擊樂文化先驅朱宗慶擁有多種身分，其中5年來擔任國家表演藝術中心董事長一職，將於4月屆滿，在卸任前夕，他將過去的工作實錄累積成17萬字專書，由時報出版在今（29）日發行，內容也揭露2020年澳洲音樂家來台確診當天，是他覺得「特別漫長」的一天，幾乎切換了所有身分。

朱宗慶擔任國家表演藝術董事長一職，立下許多里程碑，他將5年3個月以來帶領國表藝三館一團的工作實錄，累積成17萬字專書《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》，由時報出版發行，堪稱是一份「給藝文未來進行式的備忘錄」。

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▲▼國家表演藝術中心董事長朱宗慶將5年3個月以來帶領國表藝三館一團的工作實錄，累積成17萬字專書《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》，由時報出版發行。（圖／國家表演藝術中心）

▲5年來的工作實錄，堪稱是一份「給藝文未來進行式的備忘錄」。（圖／國家表演藝術中心）

扎實的內容記錄1900多個為藝文奔走的日子，其中一章內容也提到「外籍音樂家確診事件」，坦承2020年3月5日這一天對他來說「特別漫長」，一天之內幾乎切換了所有身分，一早他先到北藝大教課；課程結束後又以視訊方式與國表藝三館一團召開防疫會議；接著轉換到打擊樂團藝術總監身分，參與樂團原定的巡演音樂會總排，又跟基金會企劃、行銷部同仁例行會議。

結束一天忙碌行程後，他原打算能回家與家人共進晚餐，沒想到接獲了文化部、衛福部的來電通知，一連串的事情隨即以極度壓縮的方式不斷展開⋯。分秒的因應工作結束後回到家，已是午夜過了許久，躺上床已經是凌晨4點多，而所有團隊在那幾天更幾乎是沒日沒夜工作，難以用一、兩篇文章完整表達。

在無數來來回回的討論中，他與三場館的共識就是，國表藝各場館盡全力與表演團隊共渡難關，和文化部同力辦好防疫、紓困及振興，書中也揭露了每一個掙扎的決定，一路走到揭起藝文防疫新生活的幕簾。

▲▼國家表演藝術中心董事長朱宗慶將5年3個月以來帶領國表藝三館一團的工作實錄，累積成17萬字專書《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》，由時報出版發行。（圖／國家表演藝術中心）

▲朱宗慶新書《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》由時報出版發行。（圖／國家表演藝術中心）

朱宗慶表示，國表藝作為行政法人體制「一法人多館所」空前創舉的案例，在「落實藝術專業治理」的路上，留下了極具參考價值的探索路徑與成果。因此在擔任國表藝董事長期間，除了帶著清楚地願景目標為所熱愛的表演藝術界全力以赴，同時也有系統地記錄、保留所有會議資料和決策過程，整理後提供各界參酌，期讓這股力量得以持續強化。

而朱宗慶也強調，雖然卸任在即，但自己並沒有從藝文界退休，仍會繼續與大家一起打拼，除了投入更多心力於推動打擊樂的發展外，也將持續關心藝文類行政法人、劇場經營與管理、表演藝術文化政策等層面，從不同身份角度參與公共討論，並適時提出相關建言，為建構一個更美好的表演藝術生態系而努力。

▲▼國家表演藝術中心董事長朱宗慶將5年3個月以來帶領國表藝三館一團的工作實錄，累積成17萬字專書《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》，由時報出版發行。（圖／國家表演藝術中心）

▲國家表演藝術中心董事長朱宗慶將5年3個月以來帶領國表藝三館一團的工作實錄，累積成17萬字專書《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》，由時報出版發行。（圖／國家表演藝術中心）

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