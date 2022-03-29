離婚三年多！他坦言「想讓小孩認媽」　網看關鍵勸：先不要

▲原PO糾結，「該不該讓小孩認媽媽」。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者謝欣辰／綜合報導

大部分的父母就算離婚，還是希望小孩不會缺少某一方的愛。有位網友在《匿名公社》表示，雖然已經離婚三年，但自己最近想要「讓小孩知道他媽是誰」，認為大人的事沒必要牽扯小孩。

原PO說道，在小孩一歲多的時候，選擇與前妻離婚，至今已三年多，「在那之前我是一個很爛的人，但後來改了很多」，原PO坦言，隨著小孩越來越大，自己想讓孩子認媽媽，「我不想跟我父母一樣，不打算讓小孩知道媽媽是誰」，原PO認為離婚是大人的事，「沒必要牽扯小孩」。

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這讓原PO開始糾結，「到底該不該讓小孩去找親生媽媽」，不過原PO也補充，「孩子他媽當初是把監護權全部讓給我」。貼文一出，網友們卻紛紛勸原PO「先不要」，「如果媽媽本來沒意願要小孩，你讓小孩看媽媽，是在傷害小孩」，「其實媽媽已經放棄，等小孩到懂事時，再由他自己決定吧」。

但也有網友認為，「問問孩子的意願吧！孩子想看再帶他去看」，「跟前妻聯絡看看願不願意」，「你有可能會變成壞人，所以你要想清楚」，「盡力開導就行，小孩成熟後自然會懂」，「如果對方已再婚不願意見小孩，要請她簽切結書」，「如果孩子不想也不用勉強，長大後就會明白」。