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社會 社會焦點 保障人權

被前妻當空氣竟怒殺2人！狠男「行刑式補槍」　一審逃死原因曝

▲▼高雄大樹夫妻離婚爆房產口角，夫怒開槍奪2命。（圖／記者許吳奕靖攝）

▲高雄大樹方姓男子（中）開槍怒殺兩人。（圖／記者許吳奕靖攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大樹區一名方姓男子（65歲）氣前妻不理他，還為了財產起爭執，去年3月7日方男持槍找前妻理論未果，遷怒前妻的吳姓男友、練歌場劉姓負責人袒護前妻，竟連開10多槍，並波及無辜旁人，見2人倒地後還上前補槍，導致2人慘死，檢方起訴求處極刑，橋頭地院審理後，認為方男有教化之可能，且年紀已大，未來再犯機率不高，今（25）日依殺人等罪判處有期徒刑26年。可上訴。

回顧整起事發經過，方男因曾對簡姓前妻家暴，又有財產、感情糾紛，經法院於2020年6月核發保護令在案。2021年3月7日傍晚5時46分左右，他違反保護令騎車到大樹區九曲堂火車站旁公園的土地公廟騷擾簡女，他見簡女不理會，便忿忿然騎車離去。

方男愈想愈心有不甘，竟返回住處取出手槍及各裝有10顆子彈的彈匣2個，返回土地公廟要找簡女，不巧碰上簡女男友吳男準備接人離開現場，方男便用台語嗆聲，「看什麼」等，2人隨即發生扭打，而在土地公廟經營練歌場的劉男見這幕，趕緊上前阻止，2人才分開。

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻　2人無生命跡象。現場畫面。（圖／記者吳世龍攝）

▲方姓男子盛怒之下開槍怒殺兩人。（圖／記者吳世龍攝）

怒不可遏的方男認為吳男、劉男袒護簡女，竟掏槍朝吳男多次近距離射擊，見吳男倒地後還補槍，接著他再持槍追逐簡女，嚇得簡女當場驚聲尖叫，並躲進練歌場內反鎖大門。此時，方男見到躲在一旁偷看的劉男，便轉移目標，持槍追逐劉男，將人擊倒後，又上前對沒有抗拒能力的劉連開多槍，期間子彈用完了，他還重新上匣。

最後方男見吳、劉兩人倒地不起，才倉皇騎機車逃逸。警方獲報到場後，將2人送往醫院搶救，但吳男頭、胸、肩、背及左右手中彈，劉男左肩、左下背、左大腿及左臉頰中槍，2人均因多處臟器破裂、骨折，傷勢過重宣告不治，方男被逮後竟還稱，「喝了酒什麼都不記得了」，被依殺人、殺人未遂、違反保護令等罪起訴，其中殺人罪被求處極刑。

檢方指出，方男犯後還屢屢指責被害人的不是，完全沒有檢討自己的行為，不僅對於槍枝來源無法如實交代，還否認有殺人之心，甚至辯稱，「雖然有對吳、劉開槍，但不知道打到哪裡、當時喝了酒什麼都不記得了」，還謊稱不知道有保護令。最後依法將他起訴，其中2個殺人罪部分，檢方建請法院量處最嚴厲之極刑。

橋頭地院審理認為，方男與前妻離婚後仍同房共居10 餘年，但方男因為擔心分家的財產遭處分，多次找前妻未獲理會，還與兩名死者發生糾紛，竟開槍射殺兩人，犯罪手段兇狠造成社會恐慌，嚴重破壞社會秩序。

不過，此案檢方求處極刑，法官考量方男罹患扁桃腺癌，經鑑定認為心情難過懊悔，尚知省思自身行為，有透過矯正教化遷善之可能，另依方男年紀，服刑後縱有假釋機會，亦屬垂暮之年，再犯風險機率不高，因此依殺人等罪嫌判處有期徒刑26年，全案可上訴。

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