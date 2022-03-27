高病毒量運將搭高鐵到成功嶺懇親　緊急匡列11人採檢出爐

▲高病毒量運將搭高鐵到成功嶺懇親，匡列11人採檢出爐。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市昨（26）日獲報基隆本土確診個案22688為本國籍50多歲計程車男性運將，曾在25日有搭高鐵到台中成功嶺懇親，一待就是兩個小時，由於運將高病毒量，Ct值僅12.5，衛生局昨緊急匡列11人採檢，晚間結果出爐皆為陰性。

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▲高病毒量運將搭高鐵到成功嶺懇親，匡列11人採檢出爐。（圖／市府提供）



衛生局表示，昨市府獲報後展開疫調，查出個案在25日上午搭乘高鐵至台中後，由友人接送至成功嶺懇親，後即與家人一同搭乘高鐵返回北部。此外，3月27、28日將於烏日林新醫院開設快篩站，請同時間有足跡重疊的民眾前往篩檢。

▲個案22639台中足跡。（圖／市府提供）



另外，新北不明感染源確診個案、案22639為新北市中和區20多歲男性，為某公司職員，3月24日就醫採檢陽性，Ct值為17.2，疫調發現，個案不僅在20、21、22、23日到過台北各大百貨，也發現在19日曾經搭高鐵到台中廣三SOGO百貨。

台中市衛生局說明，市府接獲通知後立即展開疫調，個案於3月19日與友人搭乘高鐵到台中市廣三SOGO百貨工作，並於同日一起返回北部，可傳染期間無台中市接觸者，相關足跡已通知全面清消及工作人員加強健康監測。

該案經衛生福利部傳染病防治醫療網中區網區指揮官黃高彬醫師評估，台中市足跡非屬可傳染期間，請市民朋友無須恐慌，如同時間有足跡重疊的民眾，可於3月27、28日至衛生福利部台中醫院快篩及監測自我健康狀況。

衛生局呼籲，接種新冠肺炎疫苗可有效預防住院及重症的機會，請民眾儘速完成疫苗接種，並請自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，共同維護城市安全。