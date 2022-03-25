帶12歲女童當四腳獸！男大生「送衛生紙變淫狼」　想娶她得過這關

▲顏姓男大生約網路上認識的12歲女童到北市華江高中碰面，竟將人帶至廁所內性侵得逞，法院判4年6個月徒刑。（圖／翻攝Google地圖）

記者蔡怡萍／台北報導

一名12歲國小女童在網路上認識一位顏姓男大生，並相約到台北市華江高中內見面，顏男藉故將女童帶進殘障廁所內，脫去女童內褲並性交得逞，與女童一起赴會的4寶媽友人發現2人不見了，急忙找到人並斥他們出來，但顏男行跡敗露後竟表示「不會辜負她、會娶她」，但台北地院仍依犯對未滿十四歲之女子為性交罪，處有期徒刑4年6個月。

判決書指出，12歲國小女童於2018年6月在網路上認識了一名顏姓男大生，並於同年7月中旬約在台北華江高中內碰面，女童找了已是4寶媽的友人與其子女們一起前往會面，並說是要介紹顏姓男子給他們認識，但顏男趁大家不注意時，單獨將女童帶至殘障廁所內，脫掉女童內外褲，要女童坐在馬桶上，並對她性交1次得逞。

女童友人的其中一名女兒尾隨顏男，從門縫偷看到顏男噁行後，趕緊跑回去向大人告知，女童友人趕到殘障廁所並對裡面喊「我知道你們在裡面，出來」，2人過了一分鐘後打開門，牽著手一起出來，友人質問「你們在裡面做了那種事情，對不對？」女童一直哭泣無法回應，但顏男卻說「會照顧她一輩子，不會辜負她、會娶她」。

事件報警揭發後，顏男供稱因為當天女童聊到自己家庭狀況而眼眶泛紅，才陪同她到廁所擦眼淚，女童先是自己進入，但後來她在裡面大喊沒有衛生紙，他只是拿衛生紙進去廁所給女童，沒有發生其他事；且當時不知道女童實際年齡，因為是網友，只見過2次面，且這2次都是女童叫他去華江高中找她，以為已經是高中生；顏男更表示，自己患有妥瑞症及法洛氏四重症，不宜緊張及過度勞累，應避免劇烈運動。

但女童表示早已告知她就讀某國小，而且女童友人的小孩表示有從門縫中看見2人在「戳戳」，即性行為之意，友人與小孩指證歷歷，台北地院審酌女童無陷害顏男的動機，且對於未滿14歲之國小生，思慮未成熟、對於性行為之智識與判斷能力不足時，仍施以性交得逞，認為顏男之詞不可採信，依照對未滿十四歲之女子為性交罪，處有期徒刑4年6個月，可上訴。