中一中師生衝突PO網　立委指凸顯學生申訴制度效果不彰

▲台中一中師生衝突事件PO網後引發熱議。（圖／翻攝YouTube）

記者許敏溶／台北報導

台中一中日前發生高一音樂課師生口角衝突，引發各界熱議，民進黨籍立委黃國書今天（17日）在立法院質詢時指出，學生將拍攝衝突影片並上傳到網路，詢問教育部長潘文忠，學生上課是否可以錄影，這次事件也凸顯學生申訴制度效果不彰，希望教育部針對如何改善申訴制度，在一個月內提出報告。

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▲立委黃國書認為，這次中一中師生衝突事件，凸顯學生申訴制度不足。（圖／記者許敏溶攝）

台中一中高一學生上週在音樂課的課堂報告中，製作影片介紹到高二的教材內容，遭到女老師嚴厲斥責、飆罵，並且要求刪除，學生反駁「花了這麼多時間卻被刪掉，做個屁喔」，衝突影片上傳到「YouTube」後引發熱議，各界也出現支持或反對師生意見。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠，針對學測實施考招新制造成考題不穩定狀況如何改善進行專題報告，立委黃國書、王婉諭等人都針對台中一中師生衝突事件，詢問潘文忠看法。

黃國書在質詢時詢問潘文忠，學生到底可不可以在上課時錄影，教育部是否有相關辦法規定，潘文忠則回應說，其中可能涉及肖像權問題，但這要看場合跟狀況，不能單獨看教育法規。

▲教育部長潘文忠到立院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

不過，黃國書認為，中一中事件，也凸顯幾個問題，包括校園行動載具使用原則，現有條文不符估定，應該訂立更細緻標準，同時學生不想向學校申訴，反而上網爆料，顯示目前學生申訴制度效果不彰，希望教育部針對如何改善申訴制度，在一個月內提出報告。

潘文忠指出，中一中衝突事件發生後，教育部第一時間就請國教署和校方聯繫，請學校進行整體了解，避免對各方造成更大傷害，教育部態度是由學校（中一中）找師生充分溝通，避免衝突擴大，以及造成各方更大傷害。