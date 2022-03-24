動保團體園長喇舌女員工定讞！名醫人妻還求情：他劈腿非猥褻

▲劉姓園長強吻女員工，害她崩潰，甚至試圖割手腕。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳銘峯／台北報導

知名流浪動物救援團體「台灣同伴動物扶助協會」，爆發劉姓園長對女員工傳「想你」簡訊，又趁對方影印文件時偷襲摟抱、摸胸還喇舌，被害人事後試圖割腕。法院審理時，劉男的名醫人妻還求情，稱劉男與對方出軌而曖昧，並非猥褻……一二審均不採信，判刑1年2月，案經上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

「台灣同伴動物扶助協會」是由知名的復健科林姓女醫師及丈夫劉男共同經營，協會接受捐助，以照顧傷殘的流浪狗，員工稱林醫師為「寶媽」、劉男是「園長」。由於2人的組合富有愛心及新聞性，吸引不少媒體報導。

不過協會位在台中沙鹿山區的「犬山居」，日前爆發園長劉男猥褻案件。一名外型姣好的女員工小柔（化名），在協會工作半年多後，2018年底時劉男先是傳簡訊「柔，想妳，晚安」給小柔；又隔了半年多，劉男竟趁著小柔在協會物資中心影印文件，自後方強行面對面摟抱住小柔，舌吻小柔，並強行撫摸小柔後腰部與胸部。小柔被突如其來的舉動嚇呆，最後憤而將劉男推開，明示拒絕；但劉男竟又撲上，第二次強吻、撫摸。一直到有訪客在外面呼叫，劉男才主動停止，時間大約2分鐘。

小柔被侵犯後，心思混亂，立即告假返家，她越想越不開心，竟持美工刀劃傷手腕，友人接到訊息後前來查看，緊急將她送醫治療。但因割傷不深沒有大礙，反倒是心理部分出現焦慮、失眠、頭暈、呼吸喘等症狀。小柔過了幾個月後提出猥褻告訴，檢方對劉男提起公訴。

法院審理時，劉男否認犯案，辯稱雙方間有曖昧情愫，所以才會情不自禁擁吻，並非強制猥褻。另外劉男的名醫人妻雖然罹患癌症，但也出庭向法官求情，指稱丈夫曾有外遇紀錄，這次也是因為劈腿才做出這些行為，並非強制猥褻。

法院不採信，認為小柔有男友，也多次明示拒絕劉男，但劉男仍藉機犯下本案，一審將他判刑1年2月。劉男以自己誠心悔改為由上訴二審，但台中高分院審理後，認為劉男自案發迄今未能取得被害人諒解，且被害人因本案致心理嚴重受創，迄今仍持續就醫中，於二審審理期間還具狀請求對劉男從重量刑。台中高分院因此二審駁回上訴，維持1年2月的刑度。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。