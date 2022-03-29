你中槍啦...勇警追捕畫面曝！遭歹徒打中右腳踝　他忍痛壓制逮人

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市淡水分局偵查隊28日晚間偵辦詐欺案件時，途中遭到嫌犯反抗開槍，導致一名李姓偵查隊員右腳踝上方中彈，緊急送醫後，所幸沒有生命危險，最新追捕嫌犯的影片29日曝光！

▲新北淡水員警追捕詐騙集團首腦不慎中彈。（圖／記者陳以昇翻攝）



淡水分局偵查隊28日晚間8時許，前往林口區文化一路一段婦幼公園旁的地下停車場，6名員警準備圍捕詐騙集團首腦的42歲陳姓男子時，不料竟遭陳男拚死反抗，持改造槍枝朝員警射擊，造成一名李姓偵查隊隊員右腳踝中彈。

從影片可以看見，數名員警撲上前圍捕陳男，陳男先是反抗朝員警開槍，但仍不敵員警多人優勢，被制伏在地，而一旁的支援警力到場後，聽到李姓偵查隊隊員有狀況，「你中槍啦？」這才發現李員不慎中槍，緊急撥打119求救。

▲▼李員中彈後仍奮不顧身壓制住陳男，直到支援警力到場後才驚覺自己中彈。（圖／記者陳以昇翻攝）



醫護人員到場後，也初步為李員包紮傷勢，研判彈頭可能還卡在腳踝內，緊急將李員送醫急救，所幸李員緊急送醫後並無大礙。

而李姓偵查隊員儘管腳踝中彈，仍忍痛衝上前壓制陳男，直到其他警力到場協助將陳男逮捕，同時查扣陳男收上改造槍枝一把、子彈數發，並將陳男帶回警局偵辦。

▲員警查扣陳男改造槍枝與數發子彈。（圖／記者陳以昇翻攝）