16歲少年「跳河慶生」亡！父姊低調現身殯儀館　警要傳友人釐清

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名16歲高中生，25日因生日跟10多名好友慶生飲酒吃飯，過程中被拱跳淡水河慶祝，沒想到下水後就失蹤，警消獲報進行搜救打撈，3日後被發現時，已成冰冷遺體；29日下午，檢察官相驗遺體時，由少年父親、大伯及姊姊到場，經相驗後無異議，發還遺體，後續將傳喚在場友人到案說明，釐清下水原因。

▲鄭姓高中生姊姊（前一）與父親及大伯到板橋殯儀館相驗遺體 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，16歲鄭姓少年就讀淡水區一間高中一年級，25日正好是他16歲生日，晚間9時許，與10多名朋友在淡水一家餐廳喝酒吃飯幫他慶生，飯後一行人來到淡水河畔的金色水岸聊天，朋友們起鬨要他跳河慶祝，他二話不說，帥氣地朝河裡跳下。

▼民眾在淡水河發現他的遺體 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒幾秒，鄭男突然在水中掙扎，朋友們嚇到，想要拉他上岸，卻已來不及，隨即沉入河中不見蹤影；警消接獲報案立即出動橡皮艇在河面搜尋，連3天搜救皆無所獲，28日上午，有民眾在淡水滬尾消防分隊後方河岸發現一具浮屍，經打撈確認是鄭姓少年，家屬得知後悲痛不已。

▼鄭姓高中生跳河現場 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

29日下午2時許，新北市檢察官到板橋殯儀館相驗鄭姓少年遺體，他爸爸、大伯及姊姊也到場，經相驗後對死因無異議，當場發還遺體，對於意外原因，警方將傳喚10多名朋友到案說明，釐清是否自願跳河。