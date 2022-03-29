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金鼎獎女作家騎單車遭追撞亡　50歲外送員無力賠500萬下場出爐

▲▼陳柔縉遭追撞身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲金鼎獎作家57歲陳柔縉，去年10月遭外送員追撞，搶救3天不幸離世。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

投身台灣文史寫作30年作家陳柔縉，去年10月15日騎單車行經淡水區中正東路二段上，遭賴姓男外送員追撞，導致她顱內出血，搶救3日後仍宣告不治，享年57歲。50歲的賴男被依過失致死罪起訴，法院審理時，因無力負擔陳柔縉家屬所提新台幣500餘萬元賠償，調解不成立。士林地院日前審結，依過失致死罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

現就讀碩專班未婚的賴姓外送員（50歲），去年10月15日傍晚剛送完單準備返回住處，在行經淡水中正東路二段往三芝方向時，卻因為超車不慎，撞上騎著單車行駛在道路右側的陳柔縉，導致陳頭部重創、顱內出血，緊急送往淡水馬偕醫院治療3天後，仍因傷勢過重不幸身亡。

▼ 陳柔縉遭外送員追撞，搶救3日仍不幸離世 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼ 陳柔縉遭外送員追撞，目前仍在加護病房觀察中 。（圖／記者陳雕文翻攝）

去年10月19日士林地檢署會同法醫相驗陳柔縉死因時，賴男也在一旁陪同，他認錯不認罪，還向檢察官強調，當時他的時速僅有20公里，在超車時不慎撞上騎著腳踏車的陳柔縉，但其說詞不被檢察官採信，被依法起訴。

士林法院一審，審酌賴男疏未注意車前狀況及兩車並行而貿然前行，導致陳柔縉重摔死亡，讓她子女痛失至親，造成難以回復的損害，考量他坦承犯行，有意賠償家屬損失，但因無力負擔家屬所提新台幣500餘萬元金額，而未續行調解或和解程序，依犯過失致人於死罪，處有期徒刑6月，易科罰金，1000元折算1日。

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