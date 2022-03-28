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紫爆大雨夜臨！下一波水彈濕冷凍骨5天　急寒14°C直逼「冷氣團」

記者許力方／台北報導

中央氣象局今（28日）晚9時許已針對嘉義以北發佈「大雨特報」，局長鄭明典也示警，「3月份有這種累積雨量，到紫色範圍，這很多！」預報員朱美霖表示，累積雨量顯示主要降雨落在嘉義以北地區，台中山區、北部地區局部有接近90毫米的雨量，台灣附近東北風強勁，明（29日）晚高壓東移遠離，台灣附近風場轉為偏東到東南風，環境將回暖、水氣減少，清晨以前西半部有機會減緩，白天雨區在基隆北海岸東半部及各地山區，西半部轉多雲，氣溫也回升到27到30度。

氣象局預報，明天清晨東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北地區仍然容易降雨，南部多雲，白天起東北季風減弱，水氣減少，剩下基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星降雨機率，西半部平地為多雲較穩定天氣。氣溫方面，清晨中部以北及宜蘭低溫約15至17度，花東及南部低溫約19度；白天各地氣溫回升，中部以北、東半部高溫25至27度，南部28至30度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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▲下波冷空氣探14度，直逼大陸冷氣團。（圖／中央氣象局）

▼華南雲雨區東移，累積雨量局部「紫爆」。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▼未來一周天氣變化大，將濕冷5天。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，30日（周三）白天鋒面接近，晚起鋒面通過，全台出現陣雨或雷雨的機率提高，不過雨勢較為短暫，中部以北及東北部降雨區域稍多，其他地區較為局部；沒下雨時，天氣仍舒適、溫暖。預估31日（周四）東北季風增強，4月1日（周五）東北季風影響，北台灣天氣再轉涼，台北測站最低將下探14度，冷空氣等級挑戰「大陸冷氣團」，降雨則以迎風面為主，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他多雲到晴；隨後華南雲雨區東移，清明連假期間，4月1日到3日（周日）水氣增多，中部以北及東半部有局部短暫雨，感受上濕涼，南部也有零星短暫雨。

月長期天氣展望分析，月長期天氣展望到4月8日前「春寒料峭，乍暖還寒」，未來二周溫度變化快、起伏大。第一周天氣變化快速，陸續受鋒面、東北季風及華南雲雨區影響，在東北季風增強期間天氣較涼，且各地有陣雨或雷雨，西半部地區有較大雨勢發生機率。未來第二周北方冷高壓南下勢力有增強趨勢，各地氣溫有下降趨勢，水氣較減少，降雨以東半部及北部為主。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

至於何時雨才會停，天氣風險公司直呼「明天就有機會！」今晚至明晨因華南雲雨區逐漸減弱、離開，雖仍有降雨但影響範圍、降雨量都會逐漸減少，明天白天起各地天氣就會好轉許多，除了東半部地區以及局部山區仍有小雨，西半部平地降雨停止，局部地區也會有點陽光，不過空檔持續時間不長，30日又會有新一波鋒面系統接近台灣，最快中午就會再度帶來短暫陣雨或雷雨，幸好這波鋒面結構較弱、影響範圍也較小，以中北部地區為主。

31日鋒面過後東北季風增強，迎風面北東部地區仍持續陰雨，中南部山區也有短暫雨機會，平地天氣較穩定。4月1日再有華南雲雨區逐漸接近，清明連假前兩天各地可能又會是陰雨連綿的天氣型態。目前來看4月4日、5日（下周一、二）環境水氣有減少趨勢，屆時中南部天氣可望再大幅度轉好，而北東部地區是否也有好天氣，則要觀察北方系統強度以及水氣多寡而定，不確定性仍大。

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